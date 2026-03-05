Política

Núcleo Nacional sorprende al defender a Sánchez frente a Trump por Irán

En plena tensión por la guerra con Irán, la organización neonazi Núcleo Nacional ha publicado un mensaje apoyando la postura de España ante Trump.

Núcleo Nacional sorprende al defender a Sánchez frente a Trump por Irán
Núcleo Nacional y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Foto: Núcleo Nacional | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa (Los Replicantes)
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

05 Marzo 2026 13:31 (hace 7 horas)

En plena escalada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reiterado su "no a la guerra" y ha rechazado autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones sin respaldo del derecho internacional. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en que España solo actúa bajo el paraguas de Naciones Unidas, la OTAN o la UE, y que, aunque lo que ocurre en Teherán va en contra de los derechos humanos, no justifica apoyar acciones unilaterales.

En ese contexto, la organización neonazi Núcleo Nacional ha sorprendido con un mensaje publicado en X en el que respalda la posición del Ejecutivo frente a las presiones de Donald Trump, que llegó a calificar a España de aliado "terrible" y a amenazar con represalias comerciales. En su publicación, el grupo carga contra la derecha española por no alinearse con la postura del Gobierno y presenta el pulso con Washington como una cuestión de "patriotismo".

La reacción de PP y VOX ha ido en una dirección distinta: el PP ha criticado la decisión de impedir el uso de las bases y ha reclamado preservar la relación con Estados Unidos, mientras que VOX ha advertido de posibles "represalias" por no ceder Rota y Morón y ha respaldado la línea de Washington en el conflicto. Ese contraste es el que Núcleo Nacional utiliza para atacar a la derecha en redes, en un episodio que ha generado comentarios y debate político por lo inusual del alineamiento.

El tuit de la polémica

La organización neonazi Núcleo Nacional publicó al mediodía de ayer un mensaje en la red social X en el que criticaba tanto a la derecha española como la presión ejercida por Donald Trump sobre España.

El mensaje ha generado reacciones en redes sociales por el tono empleado y por el hecho de que el grupo termine reconociendo, aunque de forma crítica, la postura del Gobierno español frente a las presiones procedentes de Estados Unidos en el contexto del conflicto con Irán.

Qué es Núcleo nacional

Bandera de Núcleo Nacional.
Bandera de Núcleo Nacional. CC

Núcleo Nacional es una organización de ideología neonazi surgida en España en los últimos años y que ha ganado visibilidad principalmente a través de acciones en la calle y su actividad en redes sociales, especialmente en la plataforma X. Se caracteriza por un discurso ultranacionalista, xenófobo y contrario a la inmigración.

Algunos de sus miembros proceden de organizaciones ultras anteriores como Bastión Frontal o grupos skin, y varios medios lo sitúan dentro del entorno del neonazismo y la extrema derecha radical.

La asociación está registrada legalmente en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior español desde agosto de 2024, lo que le permite operar como entidad formal, aunque sus posiciones y actividades han generado polémica y críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

En los últimos meses, el grupo ha sido investigado en distintas ocasiones por las autoridades por mensajes de odio o por difundir contenidos racistas y violentos, lo que ha generado preocupación entre expertos en radicalización y organismos públicos.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
Artículos relacionados
Un experto en Inteligencia alerta de posibles atentados en España: en plena guerra de Irán

Un experto en Inteligencia alerta de posibles atentados en España: en plena guerra de Irán

Qué productos españoles triunfan en el mercado de EEUU: en pleno embargo de Donald Trump

Qué productos españoles triunfan en el mercado de EEUU: en pleno embargo de Donald Trump

Guerra en Irán: riesgo real de crisis económica en España por el petróleo

Guerra en Irán: riesgo real de crisis económica en España por el petróleo

Robles afirma que España "valorará" prestar apoyo a Chipre en plena guerra de Irán

Robles afirma que España "valorará" prestar apoyo a Chipre en plena guerra de Irán

Contenidos que te pueden interesar

Cargan contra Sofía Suescun y Kiko Jiménez por comprar este producto en Mercadona

Cargan contra Sofía Suescun y Kiko Jiménez por comprar este producto en Mercadona

Por qué las ventanas de los aviones se rayan tanto: desvelan si hay riesgo de seguridad

Por qué las ventanas de los aviones se rayan tanto: desvelan si hay riesgo de seguridad

Un ejecutivo de 36 años se suicida tras una relación sentimental con una IA de Google

Un ejecutivo de 36 años se suicida tras una relación sentimental con una IA de Google

Meloni sigue los pasos de Pedro Sánchez: impide a Trump usar sus bases contra Irán

Meloni sigue los pasos de Pedro Sánchez: impide a Trump usar sus bases contra Irán

Qué es 'coco de mer': así es la semilla más grande del mundo con 30 kilos y medio metro

Qué es 'coco de mer': así es la semilla más grande del mundo con 30 kilos y medio metro

Financial Times define a Pedro Sánchez como la "némesis" de Trump en Europa por Irán

Financial Times define a Pedro Sánchez como la "némesis" de Trump en Europa por Irán

Ni Aldi ni Lidl: la multinacional de supermercados 'low cost' que se expande en España

Ni Aldi ni Lidl: la multinacional de supermercados 'low cost' que se expande en España

Núcleo Nacional sorprende al defender a Sánchez frente a Trump por Irán

Núcleo Nacional sorprende al defender a Sánchez frente a Trump por Irán