Núcleo Nacional sorprende al defender a Sánchez frente a Trump por Irán

En plena escalada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reiterado su "no a la guerra" y ha rechazado autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones sin respaldo del derecho internacional. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en que España solo actúa bajo el paraguas de Naciones Unidas, la OTAN o la UE, y que, aunque lo que ocurre en Teherán va en contra de los derechos humanos, no justifica apoyar acciones unilaterales.

En ese contexto, la organización neonazi Núcleo Nacional ha sorprendido con un mensaje publicado en X en el que respalda la posición del Ejecutivo frente a las presiones de Donald Trump, que llegó a calificar a España de aliado "terrible" y a amenazar con represalias comerciales. En su publicación, el grupo carga contra la derecha española por no alinearse con la postura del Gobierno y presenta el pulso con Washington como una cuestión de "patriotismo".

La reacción de PP y VOX ha ido en una dirección distinta: el PP ha criticado la decisión de impedir el uso de las bases y ha reclamado preservar la relación con Estados Unidos, mientras que VOX ha advertido de posibles "represalias" por no ceder Rota y Morón y ha respaldado la línea de Washington en el conflicto. Ese contraste es el que Núcleo Nacional utiliza para atacar a la derecha en redes, en un episodio que ha generado comentarios y debate político por lo inusual del alineamiento.

El tuit de la polémica

La organización neonazi Núcleo Nacional publicó al mediodía de ayer un mensaje en la red social X en el que criticaba tanto a la derecha española como la presión ejercida por Donald Trump sobre España.

Cómo de podrida tenemos España, que si un agente extranjero como Trump ordena que cedamos territorio para una agresión militar ilegítima, por estricto interés sionista, haya sido más "patriota" Dirty Sánchez, que la supuesta alternativa "patriota"



Todos de mierda hasta el cuello — Núcleo Nacional (@NucleoNEsp) March 4, 2026

El mensaje ha generado reacciones en redes sociales por el tono empleado y por el hecho de que el grupo termine reconociendo, aunque de forma crítica, la postura del Gobierno español frente a las presiones procedentes de Estados Unidos en el contexto del conflicto con Irán.

Qué es Núcleo nacional

Bandera de Núcleo Nacional. CC

Núcleo Nacional es una organización de ideología neonazi surgida en España en los últimos años y que ha ganado visibilidad principalmente a través de acciones en la calle y su actividad en redes sociales, especialmente en la plataforma X. Se caracteriza por un discurso ultranacionalista, xenófobo y contrario a la inmigración.

Algunos de sus miembros proceden de organizaciones ultras anteriores como Bastión Frontal o grupos skin, y varios medios lo sitúan dentro del entorno del neonazismo y la extrema derecha radical.

La asociación está registrada legalmente en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior español desde agosto de 2024, lo que le permite operar como entidad formal, aunque sus posiciones y actividades han generado polémica y críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

En los últimos meses, el grupo ha sido investigado en distintas ocasiones por las autoridades por mensajes de odio o por difundir contenidos racistas y violentos, lo que ha generado preocupación entre expertos en radicalización y organismos públicos.