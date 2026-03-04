Economía

Qué productos españoles triunfan en el mercado de EEUU: en pleno embargo de Donald Trump

En el contexto de la guerra de EEUU eIsrael contra Irán, Trump aseguró que no quiere "tener nada que ver con España" y amenazó con cortar el comercio.

Qué productos españoles triunfan en el mercado de EEUU: en pleno embargo de Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
España ha rechazado permitir que Estados Unidos utilice sus bases militares en territorio español como apoyo a la ofensiva contra Irán. El Gobierno ha defendido su postura con un claro "no a la guerra", insistiendo en que el país no participará en operaciones militares ni facilitará infraestructuras para una escalada del conflicto en Oriente Próximo.

La decisión ha provocado una dura reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, quien durante una rueda de prensa en la Casa Blanca aseguró que "no quiere tener nada que ver con España" y anunció su intención de cortar "todo el comercio" con el país, al que llegó a calificar como un aliado "terrible".

La amenaza, aunque sin concretar ningún mecanismo específico más allá de posibles "embargos", vuelve a poner en el centro del debate qué sectores españoles dependen más del mercado estadounidense.En 2025, España exportó a Estados Unidos 16.716 millones de euros, un 8% menos que el año anterior, mientras que importó 30.174 millones, un 7% más, lo que amplió el déficit comercial hasta 13.458 millones de euros. Aun así, la dependencia del mercado estadounidense es moderada: solo el 4,3% de las exportaciones españolas tienen como destino ese país.

Los productos españoles más expuestos en Estados Unidos

Si la amenaza comercial de Trump se tradujera en aranceles o restricciones, el impacto se concentraría en los sectores que más presencia tienen en el mercado estadounidense, especialmente en el ámbito agroalimentario y en determinados productos industriales.

Donald Trump ha amenazado con un bloqueo comercial a los productos de España

Entre los alimentos más exportados destacan el aceite de oliva, el vino y los productos cárnicos como el jamón, que se han consolidado en Estados Unidos como algunos de los emblemas de la gastronomía española. Estos productos suelen ser especialmente sensibles a cambios en las condiciones comerciales, ya que cualquier incremento en los costes puede repercutir directamente en su competitividad frente a otros países.

A ellos se suman la maquinaria, los bienes de equipo, los productos farmacéuticos y algunos derivados energéticos, que también ocupan una parte importante de las exportaciones españolas hacia el mercado norteamericano.

En cualquier caso, aunque Estados Unidos es uno de los socios comerciales más relevantes para España, la dependencia directa del mercado estadounidense sigue siendo limitada, ya que solo una pequeña parte del total de las exportaciones españolas se dirige a este país. Sin embargo, cualquier restricción comercial podría afectar especialmente a los sectores que han logrado consolidar allí su presencia en los últimos años.

