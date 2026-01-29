Los Replicantes
¿Cada cuánto hay que apagar el móvil para evitar el riesgo de ciberataques?

Apagar el dispositivo móvil representa una medida muy simple, pero efectiva, contra los ciberataques. Pero ¿solo esto es suficiente?.

Un teléfono móvil smartphone Foto: Pexels
29 Enero 2026 14:53 (hace 1 hora)

Los ciberataques ya no son una rareza: phishing por SMS o WhatsApp, apps falsas, robos de credenciales y campañas que aprovechan cualquier descuido. Por eso, en ciberseguridad se repite una idea clara: no existe la medida perfecta, pero sumar hábitos sencillos reduce mucho el riesgo.

En ese paquete de "buenas prácticas" aparecen recomendaciones muy concretas. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos incluye, por ejemplo, apagar y encender el dispositivo al menos una vez por semana, además de evitar enlaces sospechosos y mantener el sistema actualizado.

En Europa, la ENISA (Agencia de Ciberseguridad de la UE) pone el foco en medidas de base, que suelen ser las que más protegen al usuario: descargar solo desde tiendas oficiales, reducir la exposición a malware en el ecosistema de apps y aplicar controles de seguridad recomendados para el entorno móvil.

¿Qué beneficios puede tener esta práctica?

Apagar o reiniciar el móvil tiene un efecto básico pero útil: corta procesos en memoria. Eso puede interrumpir algunas intrusiones o comportamientos anómalos que dependan de seguir "vivos" en segundo plano. Por eso, guías de nuevas prácticas incluyen el reinicio periódico como un gesto sencillo de higiene digital.

Apagar el teléfono móvil puede tener repercusiones en nuestra ciberseguirdad
Además, el reinicio rompe sesiones y conexiones: fuerza a que se renegocien accesos a redes, a que algunas apps vuelvan a autenticarse y a que el sistema vuelva a un estado más estable. En términos prácticos, también sirve para corregir fallos típicos (bloqueos, consumo raro de batería, lentitud) que, si ser "hackeos", sí afectan al uso diario.

Eso sí, conviene no venderlo como un botón mágico. Reiniciar puede ayudar contra malware no persistente, pero no sustituye lo que más protege: actualizar el sistema y las apps, descargar solo desde tiendas oficiales y desconfiar de enlaces o archivos sospechosos. Es decir, apagar el móvil suma, pero la seguridad real se construye con varias capas.

¿Cada cuanto conviene apagar o reiniciar el móvil?

La recomendación más razonable no es "cinco minutos cada día", sino reiniciar con cierta regularidad. Algunas guías de buenas prácticas en ciberseguridad sugieren hacerlo al menos una vez a la semana como medida sencilla que puede cortar procesos en memoria y reducir ventanas de exposición ante ataques puntuales.

Dicho esto, apagarlo a diario no es perjudicial si encaja con tu rutina, pero conviene entenderlo como un complemento, no como una solución. Si el teléfono está actualizado y tu uso es prudente, reiniciarlo semanalmente suele ser suficiente; si has instalado apps nuevas, notas comportamientos extraños (calentamiento, consumo anómalo, pop-ups) o has pinchado un enlace dudoso, un reinicio puede ser una primera medida rápida mientras revisas permisos y seguridad.

Señales de alerta: cuándo sospechar

Si de repente aparecen ventanas emergentes, redirecciones extrañas, el móvil se calienta sin motivo o la batería dura mucho menos, conviene desconfiar. También es mala señal ver apps que no recuerdas haber instalado, permisos "raros" (accesibilidad, administrador del dispositivo) o un consumo de datos anormal.

Qué hacer en 5 minutos si notas algo raro

Empieza por lo básico: actualiza el sistema y las apps, revisa los permisos de las aplicaciones (especialmente las más sensibles) y elimina cualquier app reciente que no sea imprescindible o te genere dudas. En Android, pasa un chequeo con las herramientas de seguridad del propio sistema; en iPhone, revisa si hay perfiles o configuraciones de gestión instaladas sin que lo sepas. Si el problema continúa, cambia las contraseñas de tus cuentas clave y activa la verificación en dos pasos (2FA).

Lo que más protege por encima del apagado (por encima del apagado)

Reiniciar el móvil ayuda como hábito, pero lo que de verdad marca la diferencia es mantenerlo siempre actualizado, descargar solo desde tiendas oficiales y desconfiar de enlaces, adjuntos o QR sospechosos. La seguridad real es una combinación de hábitos.

