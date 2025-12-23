Alerta Guardia Civil: si recibes este mensaje de tus paquetes de Navidad, es una estafa

Alerta por una campaña de fraude masivo en España. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) y la Guardia Civil avisan sobre el envío de mensajes engañosos en los que se simula escribir desde una empresa de mensajería como Amazon, Seur o Correos; aunque en realidad es una estafa.

Los ciberdelincuentes contactan con la víctima mediante SMS en los que se comunica que una empresa de paquetería ha encontrado problemas para entregar un paquete por falta de número de domicilio.

Mensajes SMS que forman parte de la ciberestafa Incibe

Pero nada de eso es real. Se aprovechan de la gran avalancha de pedidos a través de internet en estas fechas para engañar a los consumidores. Su único objetivo es recabar datos personales y vinculados a la tarjeta bancaria, un tipo de fraude conocido como smishing.

⚠️#AVISO‼️ Detectada una campaña de SMS fraudulentos suplantando a empresas de paquetería con la excusa de que ha tenido problemas con la entrega de un paquete por falta del número de casa.#NoPiques, su objetivo es que accedas al enlace y recabar tus datos personales y... pic.twitter.com/XH52ik5C98 — Guardia Civil (@guardiacivil) December 22, 2025

El problema llega cuando se ha pulsado en el enlace incluido en el mensaje de texto y, en ese momento, se introducen los datos reclamados. Detrás no hay ninguna empresa de paquetería, sino estafadores que quieren robarnos.

Formularios tras pulsar en los enlaces, primero se piden datos personales y luego bancarios para acceder a nuestros ahorros Incibe

Como se puede apreciar, el único interés de los estafadores es recabar todos nuestros datos personales y bancarios para, después, acceder a nuestros ahorros ilícitamente.

Cómo actuar en caso de haber caído en la estafa de los SMS de paquetería

En el caso de haber recibido este tipo de mensajes SMS, es vital que no pulsemos en los enlaces. Antes de cualquier acción, si es necesario, se puede contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de Incibe a través del 017, donde los expertos pueden orientar sobre este tipo de extorsiones. Se recomienda borrar y bloquear al remitente.

Si se tiene algún tipo de duda, se recomienda consultar en la página web oficial de la empresa de paquetería suplantada, para verificar el estad del envío. Es recomendable contrastar todas las notificaciones por SMS u otros medios a través de una fuente oficial.

En el caso de haber recibido el enlace e introducido datos personales, hay que seguir varios pasos. Deberemos contactar con la entidad bancaria para bloquear movimientos sospechosos y la tarjeta, así como recopilar y guardar todas las pruebas posibles de cualquier tipo de fraude.

El Incibe también recomienda comprobar nuestra presencia en internet, como una búsqueda de nuestro nombre y apellidos, durante los siguientes meses. Se puedes solicitar la eliminación de información personal ejerciendo el derecho al olvido.

Además, en caso de ser necesario, se puede acudir ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para presentar una denuncia con todas las pruebas recabadas.