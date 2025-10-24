Estafa con IA: le roban 300.000 al creer que ligaba con un actor de 'El Juego del Calamar'

Nuevo episodio de la conocida como estafa del amor empleando la imagen de famosos. Los hechos han ocurrido en Corea del Sur, donde un grupo de estafadores de Camboya han empleado herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para robar 300.000 euros suplantando la identidad del actor Lee Jung-jae.

La víctima es una mujer de 50 años que creía estar hablando con el intérprete de 'El Juego del Calamar'. Los criminales emplearon redes sociales para establecer contacto con la mujer, que creía iniciar una relación romántica con el actor, hasta finalmente perder 500 millones de wones (300.000 euros).

La empresa que representa al actor Lee Jung-jae, Artist Company, ha dado a conocer la estafa criminal: "Se hicieron pasar por nuestro artista para exigir dinero y obtener ganancias financieras. Dejamos en claro que ni la compañía ni ninguno de nuestros artistas solicitan dinero, transferencias bancarias o apoyo financiero bajo ninguna circunstancia", han aclarado.

Los estafadores emplearon herramientas de IA para suplantar la identidad del actor Lee Jung-jae Pexels

Ante el importante robo que sufrió la víctima, la agencia ha pedido a todos los seguidores mantenerse atentos a esta estafa ante la red: "Si se comunican con usted con tales solicitudes, no responda y tenga especial cuidado para evitar convertirse en víctima de fraude".

Bajo investigación

Dada la gravedad de los hechos, las autoridades de Corea del Sur ya han iniciado una investigación y esperan a localizar a los responsables. La agencia, Artist Company, ha explicado en el comunicado que también está colaborando en estos trabajos: "Actualmente estamos cooperando con las autoridades para verificar los hechos y tomaremos medidas firmes para proteger la seguridad de nuestros artistas y fanáticos".

Los estafadores buscaban una víctima que respondiese a algunas características determinadas. Se trata de una mujer de edad media o avanzada, con suficientes ahorros bancarios, seguidora del actor y soltera en el momento del engaño.

Cuando la localizaron, contactaron con ella a través de la red social TikTok, mediante la cual establecieron contacto por mensaje durante seis meses hasta entablar una relación. El falso actor le comentaba que estaba grabando la tercera temporada de la serie de 'El Juego del Calamar' y con ese pretexto comenzaron a pedirle dinero añadiendo mensajes de cariño y todo tipo de promesas.

En los escritos, el presunto actor reclamaba dinero para "resolver problemas logísticos" derivados del rodaje. Finalmente, la víctima accedió a realizar una transferencia de unos 300.000 euros (500 millones de wones), antes de percatarse de que estaba siendo engañada.

Por este motivo, la Policía de Corea del Sur ha abierto una investigación. Las primeras pesquisas señalan que el caso podría estar relacionado con una red de estafadores digitales que realizan este tipo de acciones desde el sudeste asiático.

Hasta la fecha, se ha repatriado a 64 ciudadanos surcoreanos desde Camboya que ya se han visto salpicados por su presunta implicación en este tipo de estafas. No se conoce por el momento si pertenecen a una organización criminal. La mujer ya ha interpuesto una denuncia y aspira a la devolución de todo el dinero robado.