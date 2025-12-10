Los Replicantes
Adiós estafas: la función de WhatsApp que debes desactivar para evitar problemas

La app de mensajería es una de las más utilizadas a nivel global y puede ser un agujero para la acción de los hackers.

WhatsApp Foto: Pexels
Adrián Parrondo

10 Diciembre 2025 13:39 (hace 1 hora)

Adiós a las estafas digitales. Los ciberdelincuentes se aprovechan del uso creciente de aplicaciones informáticas e intentar sacar partido del desconocimiento de muchos usuarios para lograr fines ilícitos en internet.

Muchas personas no revisan aspectos como los términos y condiciones, así como la configuración predeterminada. De este modo, es probable que se están aceptando ajustes de privacidad y ubicación con los que, en realidad, no estamos de acuerdo.

La configuración predeterminada de WhatsApp puede abrir el terminal a ciberataques
La configuración predeterminada de WhatsApp puede abrir el terminal a ciberataques Pexels

Pero algunas aplicaciones que son fundamentales en nuestra vida diaria y con las que contamos para casi todo también pueden dar problemas. Así ocurre con WhatsApp, que cuenta con una configuración predeterminada que puede dar lugar a ciberataques.

Giro en WhatsApp: la configuración a cambiar para evitar ciberataques

De este modo, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp muestra como opción por defecto una herramienta que permite llenar nuestro dispositivo con todo tipo de contenidos. No hablamos de los audios, que se descargan por defecto, sino de vídeos, imágenes o cualquier otro tipo de archivo.

Para evitar cualquier tipo de estafa, virus o prevenir también un mal funcionamiento del dispositivo, lo recomendable es apostar por desactivar esta opción. De este modo, podemos evitar recibir archivos de todo tipo, incluyendo los grupos de WhatsApp, sin nuestro consentimiento expreso.

Para ello, tan solo debemos acudir a Ajustes dentro de la aplicación, después escoger en la lista la opción de Almacenamiento y datos para, finalmente, desactivar todos los tipos de archivos que vemos en la lista de la opción Descarga automática de archivos.

Al desactivar estas opciones, evitaremos que nuestro terminal se llene de todo tipo de archivos indeseados, lo que puede afectar a su rendimiento y capacidad. Pero, sobre todo, que los hackers se aprovechen de este agujero de seguridad para instalar software maligno.

Cuando los hackers controlan un teléfono móvil de este modo, pueden comenzar a enviar archivos peligrosos a todos los contactos. De este modo, pueden aprovechar un solo teléfono móvil para cometer después estafas con multitud de afectados.

