Un terremoto de magnitud 4,1 sacude Canarias: se siente en estas islas

Un terremoto de magnitud 4,1 ha sacudido este miércoles Tenerife y Gran Canaria, generando momentos de sorpresa entre la población y una rápida reacción en redes sociales. El temblor fue percibido en distintos municipios de ambas islas, especialmente en zonas costeras y áreas de medianías, aunque por el momento no constan daños personales ni materiales.

La Red Sísmica Canaria (INVOLCAN) confirmó el evento y lanzó un mensaje clave para la población: "Este terremoto no tiene relación alguna con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife". Con esta aclaración, los especialistas buscan evitar interpretaciones erróneas en un territorio donde la memoria reciente de procesos eruptivos sigue muy presente.

Epicentro del terremoto Involcan

Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) situó el epicentro en el espacio marítimo que separa Tenerife y Gran Canaria, una zona donde se registran habitualmente movimientos tectónicos de baja y moderada intensidad. La localización explica que el seísmo se haya sentido de forma simultánea en puntos de ambas islas.

Un seísmo tectónico en una zona de actividad frecuente

Canarias es un archipiélago de origen volcánico asentado sobre corteza oceánica, en un entorno atravesado por fracturas y estructuras geológicas activas. Aunque los grandes terremotos son poco habituales, sí es relativamente frecuente que se produzcan movimientos sísmicos de magnitud moderada, especialmente en el entorno marino entre islas.

Un terremoto de magnitud 4,1 se considera moderado. A partir de valores en torno a 3,5 es habitual que la población lo perciba en el interior de edificios: vibración de cristales, movimiento de lámparas o una leve sensación de balanceo. La intensidad final en superficie depende de factores como la profundidad del hipocentro y la distancia al epicentro.

Los expertos recuerdan que no todos los terremotos en Canarias están vinculados a procesos volcánicos. Existen seísmos de origen tectónico, como el registrado hoy, que responden a reajustes en la corteza terrestre. Precisamente, la diferenciación entre actividad volcánica y actividad tectónica es fundamental para interpretar correctamente este tipo de episodios y evitar alarmas innecesarias.

Tras la erupción de 2021 en la isla de La Palma, la sensibilidad social ante cualquier movimiento sísmico ha aumentado notablemente. Sin embargo, los organismos científicos insisten en que cada evento debe analizarse de forma individual. En este caso, tanto INVOLCAN como el IGN descartan cualquier indicio que apunte a un proceso eruptivo en curso en Tenerife.

Las autoridades recomiendan mantener la calma ante este tipo de fenómenos naturales y seguir siempre las indicaciones oficiales. En caso de notar un terremoto, se aconseja permanecer en el interior de la vivienda en una zona estructuralmente segura, alejarse de objetos que puedan caer y no utilizar ascensores mientras dure el temblor.