Registrado un terremoto que alcanza el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha confirmado un terremoto de magnitud 2,8 en la escala de Richter. El temblor se ha sentido este martes, 15 de abril, durante la madrugada en el sur de la Comunidad Valenciana y norte de la rewgión de Murcia, con epicentro en la costa de Torrevieja (Alicante).

La información que ha facilitado el departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana indica que el seísmo contó con una intensidad de III-IV. El servicio de emergencias 112 solo recibió once llamadas de alerta de ciudadanos que habían experimentado el terremoto.

El temblor se produjo a las 00:23 horas de este martes, 15 de abril, a poca distancia del puerto de Torrevieja, con una profundidad de dos kilómetros en el mar. Por el momento no se han registrado avisos por ningún incidente relacionado con daños materiales o personales.

Según aparece reflejado en los datos del IGN, la sacudida se ha percibido en localidades de la Comunidad Valenciana como Pilar de la Horadada, Orihuela, San Miguel de Salinas, Guardamar del Segura o Rojales. En el caso de Murcia, se ha dejado sentir en San Javier y San Pedro del Pinatar.

Este es el primer terremoto que se registra en esta zona durante los últimos 30 años. El IGN pone a disposición de los ciudadanos un cuestionario macrosísimico para informar sobre su situación si han sentido el temblor. De este modo, pueden comunicar qué hacían entonces, si estaban dormidos o despiertos, cuál fue su reacción y si los objetos se movían o llegaron a caer al suelo.

????#Earthquake (#terremoto) M3.0 occurred 5 km SE of #Torrevieja (#Spain) 2 min ago (local time 00:23:43). More info at:

????https://t.co/QMSpuj6Z2H

????https://t.co/gh2mnNnciY

????https://t.co/976KkRtxG3 pic.twitter.com/4ysbxhgueW