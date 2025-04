Un terremoto de magnitud 6,2 provoca el caos en Estambul y varias provincias de Turquía

Un terremoto de magnitud 62, ha sacudido Estambul. El epicentro se ha situado en la periferia occidental de la ciudad y ha generado momentos de pánico. La profundidad del epicentro se ha situado a 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, en el Mar de Mármara, a 40 kilómetros al suroeste de la ciudad. El terremoto también se ha dejado sentir en las ciudades de Ankara y Esmirna.

???????????? BREAKING: MASSIVE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL A powerful 6.2 magnitude earthquake has just hit Istanbul, Turkey. More details to follow. #Istanbul #Earthquake #Turkey #BreakingNews #Emergency pic.twitter.com/ZstuAUbXOn

El país está atravesado por dos fallas geológicas relevantes. En febrero de 2023, se registró otro temblor de 7,8 y un segundo potente varias horas después, que destruyeron cientos de miles de edificios en 11 provincias, con más de 53.000 muertos y otros 6.000 en el norte de Siria.

Por el momento se han registrado al menos dos réplicas del terremoto, que ha sacado a la calle. Se han registrado escenas de caos, con la población escapando de los edificios que se han tambaleado y la multitud huyendo de las zonas de mayor peligro. No se conoce por el momento si ha habido víctimas mortales o inmuebles derrumbados. Las redes de telefonía móvil han fallado momentáneamente, aunque ya se han recuperado.

#BREAKING #TURKIYE #TURKEY #TURQUIA #ISTANBUL

Another ????



???? TURKIYE :????MOMENT POWERFUL EARTHQUAKE MAGNITUDE 6.1 HIT NEAR SILIVRI DISTRICT IN ISTANBUL



Depth :6.9 km- Marmara Sea.

Felt in several cities around the Marmara Sea.#Ultimahora #Earthquake #Sismo #Terremoto #Deprem pic.twitter.com/rZVIUX6lUV