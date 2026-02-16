Un terremoto de 4,3 hace temblar Almería y se deja sentir en provincias cercanas

Un terremoto de magnitud 4,3 sacudió esta madrugada el sureste peninsular, con epicentro en Tabernas, un municipio situado en la provincia de Almería.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se registró a las 00:55 (hora peninsular) y fue superficial (0 km de profundidad).

Réplicas durante la madrugada

El movimiento principal no fue el único. Tras el seísmo de 4,3, el IGN contabilizó al menos 14 réplicas, la mayor de magnitud 2,6 a las 5:38.

Dónde se notó más

La intensidad máxima estimada fue IV-V y se concentró en Tabernas y otras localidades de Almería como Bacares, Serón y Gádor. El temblor se percibió en puntos de Granada, Jaén y Murcia, con intensidades más bajas.

El IGN registra también tres terremotos en Málaga y otro en Cádiz durante la madrugada.

Si lo notaste, el IGN pide colaboración ciudadana mediante su cuestionario macrosísmico, que ayuda a afinar los mapas de intensidad y a completar el análisis del episodio.

Por el momento no se han registrado daños personales ni materiales.