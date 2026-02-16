Los Replicantes
Buscar

Noticias

Un terremoto de 4,3 hace temblar Almería y se deja sentir en provincias cercanas

Tabernas fue la zona más afectada, con hasta quince temblores durante la noche de entre 1,5 y 2,6 de magnitud.

Un terremoto de 4,3 hace temblar Almería y se deja sentir en provincias cercanas
La provincia de Almería es una de las zonas con mayor actividad sísmica de Andalucía debido a su ubicación geológica. Foto: Instituto Geográfico Nacional
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

16 Febrero 2026 11:30 (hace 8 horas)

Un terremoto de magnitud 4,3 sacudió esta madrugada el sureste peninsular, con epicentro en Tabernas, un municipio situado en la provincia de Almería.

Vídeos Los Replicantes

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se registró a las 00:55 (hora peninsular) y fue superficial (0 km de profundidad).

Réplicas durante la madrugada

El movimiento principal no fue el único. Tras el seísmo de 4,3, el IGN contabilizó al menos 14 réplicas, la mayor de magnitud 2,6 a las 5:38.

Dónde se notó más

La intensidad máxima estimada fue IV-V y se concentró en Tabernas y otras localidades de Almería como Bacares, Serón y Gádor. El temblor se percibió en puntos de Granada, Jaén y Murcia, con intensidades más bajas.

El IGN registra también tres terremotos en Málaga y otro en Cádiz durante la madrugada.

Si lo notaste, el IGN pide colaboración ciudadana mediante su cuestionario macrosísmico, que ayuda a afinar los mapas de intensidad y a completar el análisis del episodio.

Por el momento no se han registrado daños personales ni materiales.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Por qué hay tantos terremotos en Rusia: la explicación tras crisis como Kamchatka

Por qué hay tantos terremotos en Rusia: la explicación tras crisis como Kamchatka

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema

Los talibanes prohíben rescatar a las mujeres tras el brutal terremoto

Los talibanes prohíben rescatar a las mujeres tras el brutal terremoto

Trasladan al presunto asesino de Lucca en Almería: intentan darle una paliza en la cárcel

Trasladan al presunto asesino de Lucca en Almería: intentan darle una paliza en la cárcel

Contenidos que te pueden interesar
Sánchez anuncia que el fondo "España Crece" financiará 15.000 viviendas al año

Sánchez anuncia que el fondo "España Crece" financiará 15.000 viviendas al año

Polémica por un tuit de Echenique sobre Vox: "Tiene mucho de homófobo"

Polémica por un tuit de Echenique sobre Vox: "Tiene mucho de homófobo"

La Conferencia Episcopal lanza una web para sufragar la visita del Papa a España

La Conferencia Episcopal lanza una web para sufragar la visita del Papa a España

Un terremoto de 4,3 hace temblar Almería y se deja sentir en provincias cercanas

Un terremoto de 4,3 hace temblar Almería y se deja sentir en provincias cercanas

Oposiciones según tu formación: qué puedes hacer con la ESO, Bachillerato, FP o carrera

Oposiciones según tu formación: qué puedes hacer con la ESO, Bachillerato, FP o carrera

Madrid se prepara para el Año Nuevo Chino 2026: programa y fechas en Usera

Madrid se prepara para el Año Nuevo Chino 2026: programa y fechas en Usera

Tony Grox & LUCYCALYS ganan Benidorm Fest 2026 ¡Estos son todos los detalles!

Tony Grox & LUCYCALYS ganan Benidorm Fest 2026 ¡Estos son todos los detalles!

¡Feliz San Valentín 2026! Frases y mensajes para enviar el día de los enamorados

¡Feliz San Valentín 2026! Frases y mensajes para enviar el día de los enamorados