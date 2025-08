Los 10 terremotos más grandes de la historia

El terremoto con una magnitud de 8,8 en la escala Ritcher sacude a las costas del sur de la península rusa de Kamchatka. Se registró este miércoles a las 8:25 hora local en Japón (23:25 GMT, del día anterior). Este suceso hizo sonar las alertas de tsunami en multitud de países bañados por el océano Pacífico como Japón, Canadá, Hawái y Alaska, y también varios países latinoamericanos. Queda clasificado como el mayor movimiento sísmico desde 1952 en Rusia.

