La brutal revelación de la Policía indonesia sobre el asesinato de Matilde Muñoz

El brutal asesinato de Matilde Muñoz 'Mati' en un hotel de la isla indonesia de Lombok está siendo objeto de una exhaustiva investigación.

Matilde Muñoz, turista desaparecida en Indonesia Foto: RRSS
Adrián Parrondo

04 Septiembre 2025 17:32 (hace 5 horas)

El asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia ha derivado en una intensa investigación que se podría extender durante los próximos dos meses. El cuerpo de la turista española fue hallado tras dos meses de desaparición, enterrado en una playa próxima al hotel Bumi Aditya, donde se alojaba.

En el marco de este caso se ha detenido a dos hombres, de 30 y 34 años, un empleado y ex empleado del alojamiento. El principal móvil del crimen es el robo de dinero. Las primeras pesquisas señalan que 'Mati' estaba durmiendo en el hotel cuando los acusados irrumpieron por la ventana, rebuscaron entre sus cosas, y luego asfixiaron a la víctima cuando les reprendió, ya que les habría reconocido.

El asesinato de Matilde Muñoz todavía arroja multitud de incógnitas
El asesinato de Matilde Muñoz todavía arroja multitud de incógnitas RRSS

Sin embargo, los agentes encargados del caso no descartan todavía más detenciones. No ha quedado determinado todavía el grado de implicación de los encargados del alojamiento, especialmente la responsable de contabilidad, a quien 'Mati' pagó veinte noches de alojamiento de golpe antes de su asesinato.

La desaparición de 'Mati': la policía lanza brutales revelaciones

Los agentes han indagado y descubierto nuevas revelaciones que pueden esclarecer el caso. Matilde Muñoz fue asesinada presuntamente el 2 de julio en la isla de Lombok, el mismo día en que los agresores accedieron a su habitación. Pero, después, su cuerpo podría haber sido trasladado en hasta cuatro ocasiones hasta que finalmente apareció enterrado en una playa.

El texto que ha difundido la comisaría de Lombok Occidental indica que, según los testimonios de los acusados, el cuerpo fue trasladado primero desde su bungaló del hotel Bumi Aditya de la zona de Senggigi (Lombok Occidental) al cuarto del generador del hotel, donde permaneció cuatro días.

Posteriormente, fue trasladado a una parte trasera del hotel, en la que no se ha especificado cuánto tiempo permaneció oculto. Después, en agosto, se llevó a una parcela completamente vacía fuera del alojamiento. Y, finalmente, el 24 de agosto, se movió hacia la playa, donde se enterró en la arena.

El cuerpo fue finalmente encontrado seis días después, el sábado 30 de agosto. La autopsia de su cadáver ya se ha realizado, en un hospital policial de Lombok, aunque por el momento no han trascendido los resultados. Interpol también se ha sumado a la investigación para averiguar posibles implicaciones dentro de la policía, dado los contactos que mantenía la contable del hotel con varios agentes.

Estos datos reafirman la tesis de la implicación del hotel, donde el cuerpo de 'Mati' estuvo moviéndose entre varias estancias sin que nadie diera la voz de alarma. Fue crucial la denuncia de su entorno en España para que finalmente se abriera una exhaustiva investigación que ahora busca arrojar luz a todo lo ocurrido.

La brutal revelación de la Policía indonesia sobre el asesinato de Matilde Muñoz

