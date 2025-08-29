Sale a la luz el último mensaje de Matilde Muñoz: desaparecida en Indonesia

Matilde Muñoz o 'Mati', como la conocían sus allegados, es la turista española de 72 años desaparecida desde hace dos meses en Indonesia. Su situación mantiene en vilo a todo su entorno, puesto que las circunstancias apuntan a un crimen en el que incluso apuntan al hotel en el que se alojaba.

Una de las últimas novedades sobre la desaparición de 'Mati' es que su ropa ha aparecido en la basura del establecimiento turístico donde dormía. El personal del complejo mantiene que Matilde Muñoz envió un último mensaje desde su teléfono tras perderse su rastro.

Sin embargo, las características de este mensaje, enviado a través de WhatsApp, han levantado las alarmas en la familia, puesto que aprecian algunos detalles que son totalmente incompatibles con la desaparecida.

El último mensaje de 'Mati': la familia lleva dos meses de búsqueda

El último mensaje de WhatsApp en el teléfono de 'Mati' fue escrito el 6 de julio, varios días después de perder el contacto con todo el mundo y después de haberse alojado en un hotel de la zona costera de Senggigi, el Bumi Aditya. Fue mostrado a Ana Jorbe, amiga de 'Mati', cuando acudió a buscar a la desaparecida, a modo de prueba.

Matilde Muñoz se encuentra en paradero desconocido desde hace dos meses RRSS

En dicho mensaje argumentaba que se había marchado con urgencia a Laos. Algo que ha sorprendido a la familia, puesto que no hay registros de que haya accedido a este país, porque "no cometía faltas en inglés" y porque "comentaba las cosas con todo el mundo", ha explicado su entorno en declaraciones al diario El País.

Además, 'Mati' se había citado el 24 de julio con una amiga, pero no acudió. El hotel ofreció versiones contradictorias e incluso trasladó a la policía al registro a una habitación diferente a la que se alojaba.

La denuncia se interpuso cuatro días más tarde de la fallida cita, en una comisaría de Girona. Varios días después, un sobrino de 'Mati' también presentó otra demanda en Alcalá de Henares (Madrid). Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han judicializado el caso, mientras que la policía de Indonesia ha abierto una investigación formal en marcha desde el 13 de agosto, tras una petición de la Embajada de España.

El caso ha tomado mayor relevancia después de que la Policía de Indonesia haya encontrado pertenencias de la turista en la basura del propio complejo hotelero. Los allegados creen que el alojamiento tiene algún tipo de implicación y por ello piden investigar hasta las últimas consecuencias.

La familia ahora se encuentra a la espera de que las autoridades consigan geolocalizar el teléfono móvil de 'Mati', así como acceder a sus cuentas. Una de las grandes sospechas es que el crimen tiene algún tipo de motivación económica.