Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Sale a la luz el último mensaje de Matilde Muñoz: desaparecida en Indonesia

La desaparición de 'Mati' mantiene grandes incógnitas y la familia ha expuesto todas sus dudas alrededor del caso.

Sale a la luz el último mensaje de Matilde Muñoz: desaparecida en Indonesia
Matilde Muñoz, desaparecida en Indonesia Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

29 Agosto 2025 10:52 (hace 28 minutos)

Matilde Muñoz o 'Mati', como la conocían sus allegados, es la turista española de 72 años desaparecida desde hace dos meses en Indonesia. Su situación mantiene en vilo a todo su entorno, puesto que las circunstancias apuntan a un crimen en el que incluso apuntan al hotel en el que se alojaba.

Vídeos Los Replicantes

Una de las últimas novedades sobre la desaparición de 'Mati' es que su ropa ha aparecido en la basura del establecimiento turístico donde dormía. El personal del complejo mantiene que Matilde Muñoz envió un último mensaje desde su teléfono tras perderse su rastro.

Sin embargo, las características de este mensaje, enviado a través de WhatsApp, han levantado las alarmas en la familia, puesto que aprecian algunos detalles que son totalmente incompatibles con la desaparecida.

El último mensaje de 'Mati': la familia lleva dos meses de búsqueda

El último mensaje de WhatsApp en el teléfono de 'Mati' fue escrito el 6 de julio, varios días después de perder el contacto con todo el mundo y después de haberse alojado en un hotel de la zona costera de Senggigi, el Bumi Aditya. Fue mostrado a Ana Jorbe, amiga de 'Mati', cuando acudió a buscar a la desaparecida, a modo de prueba.

Matilde Muñoz se encuentra en paradero desconocido desde hace dos meses
Matilde Muñoz se encuentra en paradero desconocido desde hace dos meses RRSS

En dicho mensaje argumentaba que se había marchado con urgencia a Laos. Algo que ha sorprendido a la familia, puesto que no hay registros de que haya accedido a este país, porque "no cometía faltas en inglés" y porque "comentaba las cosas con todo el mundo", ha explicado su entorno en declaraciones al diario El País.

Además, 'Mati' se había citado el 24 de julio con una amiga, pero no acudió. El hotel ofreció versiones contradictorias e incluso trasladó a la policía al registro a una habitación diferente a la que se alojaba.

La denuncia se interpuso cuatro días más tarde de la fallida cita, en una comisaría de Girona. Varios días después, un sobrino de 'Mati' también presentó otra demanda en Alcalá de Henares (Madrid). Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han judicializado el caso, mientras que la policía de Indonesia ha abierto una investigación formal en marcha desde el 13 de agosto, tras una petición de la Embajada de España.

El caso ha tomado mayor relevancia después de que la Policía de Indonesia haya encontrado pertenencias de la turista en la basura del propio complejo hotelero. Los allegados creen que el alojamiento tiene algún tipo de implicación y por ello piden investigar hasta las últimas consecuencias.

La familia ahora se encuentra a la espera de que las autoridades consigan geolocalizar el teléfono móvil de 'Mati', así como acceder a sus cuentas. Una de las grandes sospechas es que el crimen tiene algún tipo de motivación económica.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Adiós Mercadona: cierra todos sus supermercados en cuatro provincias en julio de 2025
  8. FEY: "La nostalgia está surgiendo porque echamos de menos nuestras raíces"
  9. Alerta AEMET: giro en el tiempo con tormentas y bajadas de temperaturas en España
  10. Se estrella una cápsula espacial repleta de restos humanos en el Océano Pacífico
Artículos relacionados
Qué se sabe de 'Mati': La turista española desaparecida en Indonesia

Qué se sabe de 'Mati': La turista española desaparecida en Indonesia

Piden colaboración ciudadana para localizar a una adolescente desaparecida en Valencia

Piden colaboración ciudadana para localizar a una adolescente desaparecida en Valencia

Hallan muerta a la influencer Minelys Zoe Rodríguez desaparecida tras visitar un centro comercial

Hallan muerta a la influencer Minelys Zoe Rodríguez desaparecida tras visitar un centro comercial

Piden colaboración para hallar el cuerpo de una mujer desaparecida en Huelva desde verano

Piden colaboración para hallar el cuerpo de una mujer desaparecida en Huelva desde verano

Contenidos que te pueden interesar
Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa

Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa

Muere la influencer Natasha Allen a los 28 años

Muere la influencer Natasha Allen a los 28 años

Sueldo de 5.000 euros al mes: Noruega lanza más de 13.000 empleos para españoles

Sueldo de 5.000 euros al mes: Noruega lanza más de 13.000 empleos para españoles

Empujan a un reportero de ETB contra una vaquilla y resulta atacado

Empujan a un reportero de ETB contra una vaquilla y resulta atacado

Un experto en economía da la clave para ser millonarios: esta es la rutina

Un experto en economía da la clave para ser millonarios: esta es la rutina

'Simpa' en Alicante: detenidos por pagar una botella de 850 euros con billetes falsos

'Simpa' en Alicante: detenidos por pagar una botella de 850 euros con billetes falsos

Adiós a los pisos turísticos en Madrid: todas las zonas donde estarán prohibidos

Adiós a los pisos turísticos en Madrid: todas las zonas donde estarán prohibidos

Tres fascistas agreden a un colaborador de Diario Red en su casa

Tres fascistas agreden a un colaborador de Diario Red en su casa