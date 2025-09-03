Por qué murió Matilde Muñoz en Indonesia: la brutal revelación de la policía

Expectación ante el desarrollo de las investigaciones sobre el asesinato de Matilde Muñoz en la isla de Lombok (Indonesia), la turista española desaparecida en Indonesia durante dos meses. La posible implicación del alojamiento donde se encontraba, el hotel Bumi Aditya, se suma a la incorporación de Interpol al caso ante las sospechas de que algunos agentes de la policía del país pudieran estar implicados.

Por el momento se ha detenido a dos hombres de 30 y 34 años, que han confesado que asesinaron a Matilde Muñoz cuando intentaron robarla en su alojamiento. Accedieron por la ventana, empezaron a revolver sus pertenencias mientras dormía y, cuando ella se levantó, la mataron para que no revelase sus identidades.

Hay que tener en cuenta que ambos tenían relación con el hotel Bumi Aditya, donde Mati se alojaba desde hacía años. Uno de ellos trabajaba en la actualidad y el otro era un ex empleado que acudía con frecuencia al establecimiento.

Mati Muñoz fue asesinada durante un viaje a Indonesia RRSS

Sin embargo, hay sospecha de la implicación de más personas. Por ejemplo, el gerente del hotel, que tenía constancia de los movimientos de dinero de Mati y que podría haber dado la voz de alarma para un posible robo. Esta persona es la que tiene actualmente contacto con la policía.

Hay grandes sospechas en el crimen, puesto que el cuerpo de Mati permaneció oculto dos meses en una habitación utilizada a modo de trastero sin que nadie denunciara. También, por la desaparición sin ningún rastro de una televisión instalada en la habitación, que se podría haber roto en un forcejeo. Y, también, porque se mostraron mensajes de WhatsApp falsos en los que presuntamente Mati se había marchado a Laos o se dirigió a la policía a una habitación diferente a la que ocurrieron los hechos para su exploración.

Última hora sobre el asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia: la conclusión de la policía

Por el momento, queda a la espera la autopsia del cuerpo de Matilde Muñoz, que ha quedado programada para este jueves, 4 de septiembre, puesto que tan solo hay un único médico forense en la provincia de Nusa Tenggara Occidental (Indonesia), compuesta por unas 400 islas, entre ellas Lombok.

En todo caso, la investigación del caso no ha quedado detenida y surgen algunas novedades. El jefe de estos trabajos, Kepala Humas, ha concedido una entrevista a Telecinco en la que explica que Mati habría sido asesinada mediante asfixia: "El modus operandi de los agresores fue extremadamente cruel: cubrieron su rostro con una toalla y se sentaron sobre su cuerpo dormido hasta que no pudo respirar y murió".

Humas ha recalcado que, por el momento, solo hay dos detenidos, ambos vinculados con el hotel, aunque no ha descartado que se puedan producir más detenciones durante las próximas horas. "Ambos trabajan como empresarios. Además, se está investigando al establecimiento y a algunos de sus trabajadores".

El cuerpo de Mati fue localizado el pasado 30 de agosto en la playa de Senggigi, a tan solo medio kilómetro del hotel de Mati. Se sospecha que este punto se eligió a la desesperada buscando un lugar próximo en el que poder cavar un hoyo sin necesidad de grandes medios.