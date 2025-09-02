Los Replicantes
El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia

La Interpol inicia una intensa labor de investigación ante algunos detalles de la investigación que podrían salpicar a la policía de Indonesia.

El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia
Matilde Muñoz, desaparecida en Indonesia Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

02 Septiembre 2025 14:03 (hace 7 horas)

Conmoción ante el brutal asesinato de la española Matilde Muñoz durante un viaje en Indonesia. Las autoridades del país han detenido a dos hombres, empleado y ex empleado del hotel Bumi Aditya en el que se alojaba en la isla de Lombok, donde Mati pasaba largas temporadas.

El asesinato ocurrió cuando Mati dormía. En ese momento, los acusados irrumpieron por la ventana de su bungaló y empezaron a robar sus pertenencias. En un momento dato, Mati se levantó y los acusados la inmovilizaron y asfixiaron, presumiblemente porque ya los reconocía.

Ambos trasladaron después su cuerpo a una habitación que funciona a modo de almacén, donde permaneció prácticamente dos meses. Hay grandes incógnitas, puesto que ningún empleado denunció su presencia, la televisión de su cuarto está completamente desaparecida a pesar de que presuntamente se rompió en la pelea, y los trabajadores trasladaron a la policía en el primer registro a una habitación diferente.

Los acusados, S.U., de 34 años y H.R., alias Ge, de 30, se enfrentan ahora a una severa condena. Si el juez les considera culpables, partiría desde los 20 años hasta la cadena perpetua, aunque también se podría contemplar la pena capital que, en Indonesia, principalmente se aplica a delitos de tráfico de drogas y terrorismo.

Intervención de Interpol: hay sospechas de una conexión en la policía indonesia

En este contexto, Interpol ya ha abierto una investigación con el despliegue de agentes de policía venidos desde Yakarta, capital de Indonesia. En una colaboración con el cuerpo diplomático español en Indonesia, se ha logrado que Interpol y Yakarta puedan investigar el trabajo de los agentes que operaron en la causa.

La Interpol encuentra todavía algunas incongruencias en la desaparición de Mati Muñoz
La Interpol encuentra todavía algunas incongruencias en la desaparición de Mati Muñoz RRSS

Esta intervención surge al apreciar que se han cometido ponibles irregularidades en las pesquisas del caso. Para ello son fundamentales las presuntas conexiones familiares de Mala, contable del hotel Bumi Aditya, donde quitaron la vida a Mati Muñoz, y un agente de la comisaría de Senggigi.

Los trabajos de los agentes ahora implicados se centran una intensa labor de rastreo para comprobar si existen conflictos de intereses. Desde la desaparición de Mati, se ha puesto en el punto de mira la labor del personal del alojamiento y, en especial, a la contable Nurmala Hayati, 'Mala', ante las incongruencias que han ido surgiendo durante la investigación.

Pero también hay un detalle que tienen en cuenta los investigadores. Dado su trabajo como contable, Mala era la única persona que podía conocer todo sobre asuntos de dinero de Mati, que justo antes de su asesinato había abonado veinte noches de hotel por adelantado mediante una transferencia bancaria quedándose después con el efectivo. Son tres millones de rupias indonesias, alrededor de 156 euros. Justo ese 1 de julio, Mala y Mati se enviaron también mensajes tanto de texto como de voz.

Algunos datos son sorprendentes en el caso y apuntan a una mayor implicación del alojamiento turístico. Entre ellos, que el cuerpo de Mati permaneciera durante dos meses en un cuarto de almacén sin que nadie se percatase de su presencia o que alguien utilizara deliberadamente su teléfono móvil alegando, falsamente, que se había marchado a Laos "deprisa y corriendo", en un inglés mal escrito al que no acostumbraba la víctima.

