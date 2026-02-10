Los Replicantes
Sale a la luz la nueva estrategia del Gobierno para poner fin al caos ferroviario: en 2030

El Gobierno anuncia un acuerdo ante la huelga de los maquinistas por el estado de las infraestructuras ferroviarias.

Un tren de AVE Renfe Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

10 Febrero 2026 10:54 (hace 13 horas)

Sale a la luz la nueva estrategia que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez para poner fin al caos ferroviario que afecta a nuestro país. Una situación que se ha visto agudizada tras los pasados accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Los sindicatos mayoritarios del sector, Semaf, CCOO y UGT se han visto obligados a ir a la huelga en todos los servicios, incluyendo Cercanías, Media Distancia o Alta Velocidad, para reclamar mejores inversiones.

El Gobierno afronta la crisis en el sector ferroviario tras registrar dos accidentes mortales
El Gobierno afronta la crisis en el sector ferroviario tras registrar dos accidentes mortales CC

Los maquinistas denuncian que la situación actual de las infraestructuras ferroviarias no garantiza la correcta seguridad en el tránsito ferroviario, por lo que han reclamado un nuevo plan de choque. La huelga finalmente se ha paralizado tras lograr dicho acuerdo.

El nuevo plan de choque del Gobierno en los trenes: busca frenar el caos ferroviario

El acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el Gobierno supone incrementar el gasto en mantenimiento de Adif y de Adif Alta Velocidad (AV). Esta subida alcanzará el 44%, desde los 435,6 millones de euros en 2025 hasta los 629 millones en 2030.

Esta es una de las medidas incluidas en el acuerdo alcanzado entre ambas partes, por ello que se ha desconvocado una huelga que tenía amplio seguimiento. La intención inicial era prolongar los paros otras dos jornadas, que ya ha derivado este lunes 9 de febrero en cancelaciones y retrasos.

El aumento en el presupuesto será progresivo. Este año está previsto invertir 861,1 millones de euros, es decir, un 29% más que en el ejercicio anterior. Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y Renfe recogen que esta nueva inversión permitirá afrontar las quejas de seguridad que están manifestando los maquinistas, ante la necesidad de primar un refuerzo de las infraestructuras.

