Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Los nuevos hallazgos de las investigaciones del tren de Adamuz abren nuevas incógnitas sobre el peor accidente de la alta velocidad española.

Dos trenes de alta velocidad Iryo y AVE Renfe Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

22 Enero 2026 18:14 (hace 3 horas)

Conmoción en España tras el trágico accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 45 muertos. El descarrilamiento de un tren Iryo Málaga-Madrid ha derivado en la colisión de un Alvia Madrid-Huelva con un resultado fatal.

Vídeos Los Replicantes

Este es el mayor accidente registrado en la joya de la corona del sistema ferroviario, en una semana negra trágica que también ha tenido accidentes en Gelida (Barcelona) y en Cartagena (Murcia).

La investigación se mantiene abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar posibles responsabilidades. Las primeras averiguaciones centran todo el foco en el estado de la vía.

El hallazgo de muescas en los trenes de Adamuz: qué implica en el accidente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que se habían detectado "pequeños mordiscos de un milímetro de espesor y 2 o 3 centímetros de ancho en los 'bogies' delanteros de los coches no descarrilados" del tren Iryo.

El accidente de tren de Adamuz ha conmocionado a toda la sociedad española
El accidente de tren de Adamuz ha conmocionado a toda la sociedad española CC

Además, se analizaron otros trenes que circularon en la zona durante la hora previa y en dos de esos vehículos también se aprecian dichas marcas, aunque con menor intensidad. Los convoyes que circularon con un tiempo superior a la hora no tenían esas señales.

La duda se cierne ahora sobre esas muescas. ¿Qué indican? "No es sencillo establecer con un elemento de prueba una conclusión. Sería muy aventurado por mí decir que estas marcas suponen un problema en la infraestructura, es una posibilidad innegable, pero no puedo establecerlo porque no lo hacen los técnicos siquiera", afirmaba Puente.

Esto pone el foco sobre el mantenimiento de la vía, que depende del Ministerio de Transportes, y que podría ser la causa "innegable" del accidente que se ha cobrado la vida de 45 personas.

En todo caso, hay que señalar que el tren que circuló antes del Iryo accidentado tenía las muescas en tres 'bogues' y en un nodal, mientras que el otro tren analizado tenía dichas marcas en el lado opuesto del raíl. ¿Qué implica?

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos , José Trigueros, afirma en declaraciones a Antena 3: "Esas marcas, después de ver la rueda de prensa del ministro a mí me generan todavía más inquietud porque resulta que, efectivamente analizaron tres trenes, dos trenes tienen las marcas en la parte derecha y uno en la izquierda o viceversa. Lo que quiere decir que hay un tren que tiene las marcas en otro punto de la red en el cual no se ha detectado que exista ninguna irregularidad. Con lo cual, a mí antes que de decirme que esto ha sido la causa del accidente me genera la inquietud de saber dónde se ha producido las marcas del otro tren".

A pesar de que llama a la prudencia, Trigueros señala que el ministro centra ahora sus esfuerzos en evitar que se vincule el accidente con el mantenimiento, que es competencia de su cartera. "Todavía no conocen el punto en el cual el tren descarriló, con lo cual, la máxima prudencia. Yo todavía creo que es muy prematuro", indica.

En todo caso, el ingeniero de caminos destaca que el tren sigue siendo un medio fiable para el transporte de viajeros: "Yo no digo que no sean seguros nuestros trenes. No vayamos a confundir el estado de las redes con la seguridad ferroviaria. La seguridad ferroviaria está garantizada".

