Los Replicantes
Buscar

Noticias

Al menos tres heridos en la colisión de un tren contra una grúa en Cartagena

La colisión se ha producido en la localidad de Alumbres, una pedanía de Cartagena, afectando a un tren FEVE.

Al menos tres heridos en la colisión de un tren contra una grúa en Cartagena
Un tren de Renfe Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

22 Enero 2026 12:47 (hace 9 horas)

Al menos tres personas han resultado heridas al chocar un tren de vía estrecha (FEVE) contra una grúa localizada en la localidad de Alumbres, una pedanía de Cartagena (Murcia). El accidente se ha producido en el punto kilométrico 6,6 entre Alumbres y la barriada de La Esperanza.

Vídeos Los Replicantes

Los heridos revisten levedad los bomberos y personal sanitario se encuentran en la zona atendiendo a los afectados. El tren no ha descarrilado y se encuentra en la vía. El gestor ferroviario Adif ha comunicado que la circulación en la línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos permanece interrumpida.

Semana negra ferroviaria

Este suceso se produce en una semana negra en las infraestructuras ferroviarias. El pasado domingo 18 de enero, un tren de alta velocidad de la compañía Iryo Málaga-Madrid descarriló a la altura de Adamuz (Córdoba) y derivó en la colisión de un tren Alvia Madrid-Huelva, dejando al menos 43 muertos.

Tan solo dos días después, el martes 20 de enero, se produjo otro accidente en Cataluña, cuando un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló entre Gelida y Martorell al chocar con un muro de contención caído sobre la vía, provocando la muerte del maquinista.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Quién es Agustín: se salvó del accidente de tren de Angrois y está desaparecido en Adamuz

Quién es Agustín: se salvó del accidente de tren de Angrois y está desaparecido en Adamuz

Quién es Fernando Huerta: el maquinista muerto en el accidente de Rodalies de Gelida

Quién es Fernando Huerta: el maquinista muerto en el accidente de Rodalies de Gelida

Cuál es la alternativa al tren en pleno caos ferroviario: la recomendación de la OCU

Cuál es la alternativa al tren en pleno caos ferroviario: la recomendación de la OCU

Rescatado el perro Boro con vida tras el accidente de Adamuz: ya está con su familia

Rescatado el perro Boro con vida tras el accidente de Adamuz: ya está con su familia

Contenidos que te pueden interesar
La red social X vuelve a registrar una nueva caída

La red social X vuelve a registrar una nueva caída

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Alerta de seguridad: Ford retira todos estos vehículos por riesgo de incendio

Alerta de seguridad: Ford retira todos estos vehículos por riesgo de incendio

Hallan el cuerpo de una persona en una manta en un portal de Roquetas de Mar

Hallan el cuerpo de una persona en una manta en un portal de Roquetas de Mar

Adiós a los sobres monodosis: la UE pone fecha a su retirada en bares o restaurantes

Adiós a los sobres monodosis: la UE pone fecha a su retirada en bares o restaurantes

Alerta alimentaria: retiran esta leche infantil contaminada con cereulida

Alerta alimentaria: retiran esta leche infantil contaminada con cereulida

El ICE detiene a cuatro estudiantes en Minnesota, incluido un niño de 5 años

El ICE detiene a cuatro estudiantes en Minnesota, incluido un niño de 5 años

Quién es Mark Rutte: el amigo de Trump que presionó a España en plenos recortes sociales

Quién es Mark Rutte: el amigo de Trump que presionó a España en plenos recortes sociales