Al menos tres heridos en la colisión de un tren contra una grúa en Cartagena

Al menos tres personas han resultado heridas al chocar un tren de vía estrecha (FEVE) contra una grúa localizada en la localidad de Alumbres, una pedanía de Cartagena (Murcia). El accidente se ha producido en el punto kilométrico 6,6 entre Alumbres y la barriada de La Esperanza.

ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

Los heridos revisten levedad los bomberos y personal sanitario se encuentran en la zona atendiendo a los afectados. El tren no ha descarrilado y se encuentra en la vía. El gestor ferroviario Adif ha comunicado que la circulación en la línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos permanece interrumpida.

Línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos: Se encuentra interrumpida la circulación por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria.

Semana negra ferroviaria

Este suceso se produce en una semana negra en las infraestructuras ferroviarias. El pasado domingo 18 de enero, un tren de alta velocidad de la compañía Iryo Málaga-Madrid descarriló a la altura de Adamuz (Córdoba) y derivó en la colisión de un tren Alvia Madrid-Huelva, dejando al menos 43 muertos.

Tan solo dos días después, el martes 20 de enero, se produjo otro accidente en Cataluña, cuando un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló entre Gelida y Martorell al chocar con un muro de contención caído sobre la vía, provocando la muerte del maquinista.