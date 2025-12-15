Los Replicantes
Sale a la luz el nuevo videoclip de Rosalía: 'La Perla', canción estrella en 'Lux'

La cantante Rosalía vuelve a generar gran expectación en redes con el brutal lanzamiento de su último videoclip de 'Lux'.

Videoclip 'La Perla' de Rosalía 'Lux'
15 Diciembre 2025 18:10 (hace 9 horas)

Sale a la luz el nuevo videoclip de Rosalía. La cantante ha estrenado este lunes 15 de diciembre a las 18:00 horas el nuevo videoclip de 'La Perla', uno de los temas más exitosos de su nuevo disco, 'Lux', con gran éxito en plataformas.

En el videclip se puede apreciar a Rosalía vestida con traje de esgrima y con un florete en la mano. Una imagen con gran potencia que refuerza el tono combativo del tema, señalado como un himno al despecho tras el desamor.

Significado de 'La Perla' de Rosalía: se abren las especulaciones

El tema ha sido, para muchos fans de Rosalía, una carta directa a Rauw Alejandro, el cantante con el que estuvo a punto de casarse en 2023, después de haber mantenido una relación de tres años. "Un terrorista emocional", es una de las grandes frases de este tema.

Las imágenes promocionales en Spotify, publicadas poco después del lanzamiento del tema, muestran a Rosalía vestida de novia. Su boda con el intérprete se celebró tan solo a pocos días de su celebración.

