Qué idiomas canta Rosalía en su nuevo disco 'Lux': significado e intenciones

La cantante Rosalía ha lanzado oficialmente su nuevo disco, 'Lux', un trabajo que ha creado gran expectación por el giro musical que representa para la artista y una inteligente campaña promocional, que se ha visto salpicada por filtraciones en redes sociales y el lanzamiento por error de algunos temas en la plataforma Spotify.

La artista explica que este nuevo proyecto contiene canciones en 13 idiomas diferentes y se estructura alrededor de cuatro movimientos que exploran la dualidad entre la luz, el amor y lo espiritual, que copa todos los singles.

Detrás de este lanzamiento hay un intenso trabajo de tres años, uno de ellos solo enfocado en desarrollar todas las letras, comprobando fonética, pronunciación y el sentido de los términos en cada idioma.

Los 13 idiomas de 'Lux' de Rosalía: el significado de todas las lenguas del nuevo disco

El empleo de 13 idiomas en el nuevo disco 'Lux' de Rosalía no es una mera casualidad. La cantante ha explicado en el podcast 'The New York Times: Popcast' que cada lengua empleada representa una forma de "conocer al otro" y "entenderme mejor a mí misma". Esta es la lista completa de los idiomas empleados.

Español

Catalán

Inglés

Italiano

Francés

Portugués

Árabe

Chino mandarín

Japonés

Ucraniano

Alemán

Hebreo

Latín

El trasfondo religioso, al menos en imagen y estética, evidencia el tono de este nuevo disco de Rosalía. Por este motivo, cada lengua simboliza el país de origen de una Santa alrededor del mundo, con un toque espiritual en sus temas.

La intérprete ha colaborado con la London Symphony Orchestra y en su primer sencillo, 'Berghain', aparece cantando en alemán, inglés y español. Los idiomas han sido elegidos con intención de reflejar la historia, sentimiento o herencia cultural adecuada para cada historia.

Por ejemplo, el tema 'Berghain' hace referencia al club berlinés Berghain, famoso como símbolo de la libertad sexual, expresividad y subcultura. Pero además, también es una metáfora de un espacio simbólico como lugar de transformación, entrega, disolución de identidades, deseo y redención, Una especie de catarsis que emplea varios idiomas como idea de mezcla, globalidad y barreras. Un club que sirve como altar, donde el cuerpo se ofrece, alía con el alma, se redime y se destruye o salva.

Así es 'Lux': el nuevo disco de Rosalía

El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', está compuesto por 18 canciones distribuidas en cuatro movimientos que abarcan temas como la dualidad entre la luz y oscuridad, espiritualidad, amor e identidad. Combina orquestaciones sinfónicas con sonidos electrónicos, coros en latín y matices de flamenco, que evidencian una clara evolución musical en su trayectoria.

El lanzamiento de Lux, el nuevo disco de Rosalía, ha generado gran expectación .

La cantante experimenta con sonidos y géneros, pero también lanza una clara apuesta por la expresión global. Al cantar en 13 idiomas diferentes rompe con la tradicional idea de que el pop se debe circunscribir a tan solo idiomas dominantes y muestra la música como puente entre culturas.