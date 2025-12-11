Reventa concierto Rosalía: cómo lograr entradas sin estafas y precios razonables

Adiós a encontrar entradas disponibles para el próximo concierto de Rosalía en España. Con tan solo dos citas en nuestro país, en Madrid y Barcelona, los interesados se han enfrentado a colas digitales de más de 50.000 personas para hacerse con el acceso.

Como era de esperar, el sistema se ha colapsado rápidamente y las entradas se han agotado en cuestión de minutos. A todo ello influía el anterior proceso de reventa, que ha permitido a determinados clientes, como los del Banco Santander, acceder con anterioridad al concierto. Por entonces, las entradas ya tardaron solo dos horas en agotarse.

De este modo, está confirmado que las entradas para ver a Rosalía en España están completamente agotadas. Y no solo en nuestro país. Tampoco hay accesos disponibles en sus otros conciertos en Europa, con citas en París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres.

Las entradas para los conciertos del 'Lux Tour' de Rosalía se han agotado en cuestión de minutos .

Esta gira lleva a Rosalía a actuar en España con motivo de su reciente disco, 'Lux', aunque solo en el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, a través del 'Lux Tour'. Se han vendido un total de 140.000 entradas entre ambas ciudades, distribuidas en las siguientes fechas:

30 de marzo de 2026: Madrid

1 de abril de 2026: Madrid

3 de abril de 2026: Madrid

4 de abril de 2026: Madrid

12 de abril de 2026: Barcelona

15 de abril de 2026: Barcelona

17 de abril de 2026: Barcelona

18 de abril de 2026: Barcelona

En todo caso, la oleada de seguidores que ahora se han quedado sin entrada tienen varias opciones. Por un lado, esperar a que Rosalía opte por ampliar las fechas de sus conciertos, aunque parece poco probable porque tiene un calendario muy ajustado. Otra de las opciones pasa por la reventa.

Reventa de entradas de Rosalía: cómo ver el 'Lux Tour'

Que las entradas del 'Lux Tour' de Rosalía se iban a agotar rápido no era una novedad. Y, como se sospechaba, muchas de ellas ya están siendo ofertadas en la reventa, con precios que superan los 1.200 euros y continúan subiendo.

A pesar del riesgo de estafa y el temor que ello genera, hay plataformas como ViaGoGo que combaten la especulación. Esta web informa de la detección de entradas que no son seguras ni fiables en plataformas ajenas a Ticketmaster con precios desorbitados para lograr ingresos.

Por este motivo y para evitar este tipo de abusos, se habilita el servicio 'Fan to Fan' 72 horas después de la fecha de salida a la venta general del 11 de diciembre. De este modo, se prevé este domingo, 14 de diciembre.

El sistema 'Fan to Fan' es un sistema oficial de intercambio de entradas entre seguidores, en el que la reventa se limita al mismo precio de compra. De este modo, se garantiza una segunda oportunidad para acceder al concierto.

Otra de las alternativas es la plataforma Rebel Tickets, que limita el incremento del precio original hasta un máximo del 30% y realiza la gestión de la venta a través del sistema de transferencia oficial de Ticketmaster.

Evitar estafas

El objetivo de mantener todas estas precauciones es evitar estafas en todo momento. Las entradas originales se vendieron entre 51 y 561 euros, por lo que acudir a plataformas oficiales permite un incremento que sea razonable.

Además, conviene mantener otras precauciones para evitar estafas, como verificar protección de compra y garantías. También, no aceptar nunca fotos borrosas o parciales como prueba de validez. Tampoco se recomienda el pago a través de Bizum u otros canales, ni compartir datos personales con desconocidos.

Muchos compradores se topan en la puerta del concierto con que el QR es falso o está duplicado. Plataformas como Rebel Tickets garantizan que dicha entrada es única, a nombre del portador y con un QR regenerado para evitar incidencias en los accesos.