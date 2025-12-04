Gira mundial 'Lux Tour' de Rosalía: fechas, conciertos programados y entradas

Sale a la luz la nueva gira mundial de Rosalía. La intérprete ha anunciado 'Lux Tour' en 2026, con la que recorrerá varios escenarios a través de una larga lista de conciertos que arrancará el próximo 16 de marzo en la ciudad francesa de Lyon.

En el caso de España, la cantante Rosalía tan solo ha elegido por el momento actuar en Madrid y Barcelona, pero se prevé una larga gira que llevará a la cantante a recorrer varios países en Europa y América.

Rosalía vuelve así a los escenarios tras publicar 'Lux', su cuarto trabajo discográfico, en el que muestra su lado más introspectivo. Este disco cuenta con hasta 13 idiomas en 18 canciones. Su éxito ha sido rotundo, siendo el mayor debut del disco de una artista hispana en Spotify, con 42,1 millones de reproducciones solo en su primera jornada.

Cuándo actúa Rosalía en España: fechas del 'Lux Tour'

La artista ha reservado fechas para actuar en España con motivo del 'Lux Tour', aunque solo se prevé, por el momento, que cante en Madrid y Barcelona. De este modo, no se prevén conciertos por ahora en ciudades como Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza o Bilbao.

Rosalía cantará en el Movistar Arena de Madrid los días 30 de marzo; 1, 3 y 4 de abril. En el caso del Palau Sant Jordi de Barcelona, los conciertos de la artista están programados para los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Para comprar las entradas que permitirán ver a Rosalía en directo, se abre la preventa desde este 9 de diciembre a las 10:00 horas de la mañana. Sin embargo, habrá que esperar hasta el 11 de diciembre a las 11:00 para que el público pueda acceder a la venta general.

La cantante actuará en grandes destinos europeos como París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín o Londres. Además, estará en hasta una decena de ciudades de Estados Unidos, en Toronto (Canadá) y en América Latina: Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, ciudad de México y San Juan (Puerto Rico).