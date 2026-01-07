Los Replicantes
Buscar

Vida

Qué hago con las etiquetas de los paquetes de mi compra online: alerta Policía Nacional

La Policía Nacional lanza un aviso a todos los ciudadanos para guardar precauciones con los paquetes recibidos a través de internet.

Qué hago con las etiquetas de los paquetes de mi compra online: alerta Policía Nacional
Compra online Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

07 Enero 2026 16:36 (hace 1 hora)

Confirmado por la Policía Nacional. La Navidad y los Reyes Magos son una época de grandes gastos, compras a través de internet y envíos de paquetes en los que aparecen todos nuestros datos.

Vídeos Los Replicantes

Los delincuentes no tienen ningún problema a la hora de aprovechar cualquier tipo de situación para buscar su propio beneficio. Por este motivo, la Policía Nacional ha enviado una alerta para toda la población, con el objetivo de evitar problemas graves por un simple descuido.

"A simple vista es una etiqueta, pero para los estafadores es un tesoro", ha advertido la Policía Nacional a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. Hay que tener en cuenta que estas etiquetas contienen mucha información: nombre, dirección y hasta el número de teléfono, lo que puede terminar en una suplantación de identidad y todo tipo de estafas.

"Si tiras estas cajas sin eliminar estos datos se lo estás regalando a cualquiera que se los encuentre", recuerda la Policía nacional. Por este motivo, recomienda romperlas siempre antes de desechar el paquete o que se tachen los datos. "Solo llevará unos segundos y evitarás riesgos innecesarios", recuerda la Policía Nacional.

Qué es el Dumpster diving: estafas con paquetes comprados por internet

Tomar las precauciones necesarias es fundamental para evitar el denominado dumpster diving, una estafa de los delincuentes que rebuscan en la basura para hacerse con los datos personales y bancarios que muchos abandonan en las cajas y paquetes de mensajería.

Con ellos logran suplantar nuestra identidad y lograr una mayor cantidad de información que después puede emplearse en cometer todo tipo de estafas y robos. Los datos pueden terminar en llamadas o correos con tu nombre, supuestamente alegando ser de la tienda donde se adquirió, para lograr estafarte.

Los pasos suelen ser comunes. La supuesta tienda llama para afirmar que se debe devolver el producto por diferentes problemas o que la compra incluye una oferta de descuento en otros productos. Todo es mentira y supondrá una grave estafa.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  5. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  6. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
  7. El infierno de Antonia Dell'Atte: "Pensaba en cómo decir que estaba con un maltratador"
  8. Las curiosas teorías sobre el origen del 'Black Friday': triunfo y llegada a España
  9. Quién es Juanfran Pérez Llorca: investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
  10. Sacan al okupa que vivía en la casa en la que Rosario y Alfonso mataron a Asunta Basterra
Artículos relacionados
Ni Ikea ni Jysk: la multinacional de mobiliario que abre tiendas por toda España

Ni Ikea ni Jysk: la multinacional de mobiliario que abre tiendas por toda España

Ni Mercadona ni El Corte Inglés: este supermercado abre medio centenar de tiendas en 2026

Ni Mercadona ni El Corte Inglés: este supermercado abre medio centenar de tiendas en 2026

Adiós Leroy Merlin: cierra todas estas tiendas en 2026

Adiós Leroy Merlin: cierra todas estas tiendas en 2026

Adiós Ikea: cierra estas siete tiendas en pleno giro de modelo de negocio

Adiós Ikea: cierra estas siete tiendas en pleno giro de modelo de negocio

Contenidos que te pueden interesar
Muere la influencer Yulia Burtseva tras una cirugía estética a los 38 años

Muere la influencer Yulia Burtseva tras una cirugía estética a los 38 años

Qué hago con las etiquetas de los paquetes de mi compra online: alerta Policía Nacional

Qué hago con las etiquetas de los paquetes de mi compra online: alerta Policía Nacional

En libertad Sinéad Kavanagh: luchadora de MMA acusada de agredir a su mujer en Canarias

En libertad Sinéad Kavanagh: luchadora de MMA acusada de agredir a su mujer en Canarias

Baliza V16: la Guardia Civil alerta del nuevo timo de la grúa pirata

Baliza V16: la Guardia Civil alerta del nuevo timo de la grúa pirata

Todos los autobuses de EMT y Bicimad serán gratis en enero de 2026

Todos los autobuses de EMT y Bicimad serán gratis en enero de 2026

Alerta alimentaria: retiran estos condimentos del supermercado por riesgo de intoxicación

Alerta alimentaria: retiran estos condimentos del supermercado por riesgo de intoxicación

Nueva imagen RTVE: cambio de mosca de La 1, La 2, 24H, Clan, Teledeporte y La2CAT

Nueva imagen RTVE: cambio de mosca de La 1, La 2, 24H, Clan, Teledeporte y La2CAT

Muere en pleno directo el influencer catalán Sergio Jiménez: un reto de alcohol y droga

Muere en pleno directo el influencer catalán Sergio Jiménez: un reto de alcohol y droga