Qué hago con las etiquetas de los paquetes de mi compra online: alerta Policía Nacional

Confirmado por la Policía Nacional. La Navidad y los Reyes Magos son una época de grandes gastos, compras a través de internet y envíos de paquetes en los que aparecen todos nuestros datos.

Los delincuentes no tienen ningún problema a la hora de aprovechar cualquier tipo de situación para buscar su propio beneficio. Por este motivo, la Policía Nacional ha enviado una alerta para toda la población, con el objetivo de evitar problemas graves por un simple descuido.

"A simple vista es una etiqueta, pero para los estafadores es un tesoro", ha advertido la Policía Nacional a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. Hay que tener en cuenta que estas etiquetas contienen mucha información: nombre, dirección y hasta el número de teléfono, lo que puede terminar en una suplantación de identidad y todo tipo de estafas.

¿Darías tus datos personales a un desconocido por la calle?



🤔Entonces...



...por qué dejas la #etiqueta con esta información cuando tiras las cajas de tus pedidos online?



📦Revísalas antes de tirarlas

🏷️Y destruye las etiquetas#seguridad#consejo#SomosTuPolicía pic.twitter.com/ZDBBLsMBQc — Policía Nacional (@policia) January 6, 2026

"Si tiras estas cajas sin eliminar estos datos se lo estás regalando a cualquiera que se los encuentre", recuerda la Policía nacional. Por este motivo, recomienda romperlas siempre antes de desechar el paquete o que se tachen los datos. "Solo llevará unos segundos y evitarás riesgos innecesarios", recuerda la Policía Nacional.

Qué es el Dumpster diving: estafas con paquetes comprados por internet

Tomar las precauciones necesarias es fundamental para evitar el denominado dumpster diving, una estafa de los delincuentes que rebuscan en la basura para hacerse con los datos personales y bancarios que muchos abandonan en las cajas y paquetes de mensajería.

Con ellos logran suplantar nuestra identidad y lograr una mayor cantidad de información que después puede emplearse en cometer todo tipo de estafas y robos. Los datos pueden terminar en llamadas o correos con tu nombre, supuestamente alegando ser de la tienda donde se adquirió, para lograr estafarte.

Los pasos suelen ser comunes. La supuesta tienda llama para afirmar que se debe devolver el producto por diferentes problemas o que la compra incluye una oferta de descuento en otros productos. Todo es mentira y supondrá una grave estafa.