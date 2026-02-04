¿Qué carreteras están cortadas por la borrasca Leonardo? Mapa de la DGT

La borrasca Leonoardo trae lluvias, nieve, viento y fuerte oleaje a media España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado que la borrasca continuará, al menos, hasta este viernes 6 de febrero, dejando un escenario de inestabilidad que se prolonga hasta un enero que ya ha sido excepcionalmente lluvioso.

El comienzo de febrero no está dando tregua y se mantiene la estela de precipitaciones con las que arrancó enero de 2026. La AEMET señala que ese mes ha sido el segundo más lluvioso en todo el siglo XXI, con 119,3 litros por metro cuadrado en la España peninsular.

La borrasca Leonardo está dejando incidencias en las carreteras españolas Envato Elements

Los datos evidencian la fuerte presencia de lluvias en España. Suponen un 85% más de precipitaciones respecto al promedio del periodo 1991-2020, por lo que la AEMET lo describe como un mes "muy húmedo".

Los duros efectos de la borrasca Leonardo

El temporal es parte de un tren de borrascas que llega desde el Atlántico y que parece que no terminará pronto. La borrasca Leonardo es la sexta de gran impacto en lo que va de año. Previamente, pasaron Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin, todas en enero, lo que contrasta con el año anterior, cuando se registraron cuatro grandes borrascas en ese mes y ninguna en febrero.

La borrasca Leonardo está dejando un fuerte impacto en Andalucía este miércoles, 4 de febrero. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en esta comunidad permanecen suspendidas las clases en casi todas las provincias, salvo Almería.

Como resultado de las lluvias, se ha tenido que desalojar a más de 3.000 personas en Cádiz, Málaga y Jaén. Las lluvias han provocado el corte de conexiones de alta velocidad ferroviaria entre Sevilla y Córdoba, así como entre Córdoba y Málaga. Solo permanece operativo el trayecto de alta velocidad entre Córdoba y Madrid.

Incidencias en carreteras: así afecta la borrasca Leonardo a España

Como consecuencia de las lluvias, se han producido afectaciones en la red viaria. La DGT informa de cortes en 38 carreteras por inundaciones, la mayoría en Cádiz, así como otras 80 vías afectadas por la nieve.

Entre las carreteras principales con circulación condicionada figuran la A-1 en Somosierra (Madrid), la A-2 entre Torija (Guadalajara) y Lodales (Soria), la A-52 entre Requejo (Zamora) y A Canda (Ourense), la A-92 en Puerto de la Mora (Granada), la AP-6 entre Guadarrama (Madrid) y Adanero (Ávila), la AP-51 en Aldeavieja (Ávila), la AP-61 en El Espinar (Segovia) y la M-607 en Tres Cantos (Madrid).

En todo caso, para consultar la situación de las carreteras en plena borrasca Leonardo y en tiempo real, se puede recurrir al mapa de tráfico de la DGT, que recoge el estado actual de las vías.

La provincia de Cádiz lidera la lista de afectadas por lluvias, con hasta 26 carreteras intransitables. El resto de vías cortadas por inundaciones se reparten entre Granada, Málaga, Sevilla, Cáceres, Burgos, León, Valladolid, Zamora y Gran Canaria. Es obligatorio el uso de cadenas en la A-23 a la altura de Huesca, mientras que en la A-6 en Manzanal del Puerto y en la AP-66 en Caldas de Luna (León) se prohíbe el acceso a camiones.

En cuanto a la red secundaria, se han cortado 14 carreteras por nieve en las provincias de Granada, Teruel, Asturias, Salamanca, Zamora, Cáceres y Navarra. Los servicios de emergencia y la DGT insisten en extremar las precauciones y consultar el estado de las vías antes de viajar.

Se prevé que la borrasca Leonardo siga dejando lluvias, nieve y viento en buena parte de España durante los próximos días. Las previsiones de la AEMET confirman que la borrasca permanecerá en la península, con avisos de diferentes colores en varias comunidades autónomas.