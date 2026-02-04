Los Replicantes
Cuándo llegará el buen tiempo a España: previsión de la AEMET en plena borrasca Leonardo

El aviso especial de la AEMET prevé precipitaciones intensas, viento fuerte y riesgo de inundaciones en varios puntos de Andalucía.

La Junta de Andalucía ha ordenado el desembalse preventivo de agua en más de 50 pantanos de la comunidad. Foto: Envato
Ainhoa Pino

04 Febrero 2026 13:15 (hace 9 horas)

España lleva semanas encadenando temporales, con una sucesión de borrascas atlánticas de gran impacto que apenas dejan ventanas de estabilidad. Este patrón hace que las lluvias sean frecuentes, acompañadas de viento y temporal marítimo, y por ahora no se aprecia un cambio claro de escenario.

Vídeos Los Replicantes

En este contexto, AEMET ha activado un aviso especial por "lluvias intensas y extraordinariamente persistentes". No se trata de un episodio aislado, sino de una nueva fase del mismo patrón: el temporal atlántico comenzará el miércoles 4 de febrero, afectará a la Península salvo el cuadrante nordeste y se prolongará, al menos, hasta el sábado 7, con una probabilidad alta (superior al 70%).

¿A que se debe el temporal?

La AEMET explica que, el Atlántico se ha mantenido bastante estacionario durante las últimas semanas. La circulación polar se ha desplazado hacia latitudes más bajas, favoreciendo el paso continuado de borrascas y frentes por el entorno de la Península. De ahí el predominio de las precipitaciones, el intenso viento del oeste y el temporal marítimo.

La situación empeorará a partir del miércoles con la llegada de la borrasca Leonardo, que se mantendrá estacionaria al noroeste de la Península hasta el fin de semana. La circulación atlántica asociada a Leonardo arrastrará hacia el tercio sur una masa de aire de origen tropical con un contenido de humedad muy elevado y anómalo para estas fechas. El resultado, según la agencia, será un episodio de lluvias localmente fuertes y extraordinariamente persistentes, con especial preocupación por el alto nivel de saturación del suelo.

Las zonas más afectadas y el día crítico

El miércoles 4 está señalado como el día de mayor adversidad. AEMET sitúa los acumulados más relevantes en puntos de Andalucía, con especial incidencia en Grazalema, la Serranía de Ronda y el entorno del Estrecho, donde podrían superarse localmente los 200-250 mm en 24 horas. En otros enclaves de realce orográfico de las Béticas también se esperan cantidades destacadas, que podrían alcanzar 120-150 mm a lo largo del día.

De hecho, la Junta de Andalucía ha elevado el plan de emergencia y ha suspendido las clases presenciales este miércoles en toda la comunidad. Además, el Gobierno andaluz ha pedido restringir la movilidad y evitar desplazamientos que no sean imprescindibles.

Las precipitaciones se extenderán al resto de la Península y Baleares, con intensidades moderadas, y podrían ser persistentes en otras zonas montañosas expuestas al flujo húmedo del oeste.

Viento, mala mar y nieve

El episodio no se limita a lluvia; también se prevé una intensificación del viento, con rachas muy fuertes. En el área del Estrecho podrían alcanzarse los 100 km/h, y el temporal marítimo será especialmente en el litoral atlántico andaluz.

En cuanto a la nieve, podrían registrarse nevadas en sistemas montañosos y en áreas del norte y este de Castilla y León, además de zonas del centro peninsular, con impacto potencial en carreteras.

A estos riesgos se suma otro factor que está complicando las situación en algunos puntos: el deshielo. El ascenso de la cota y la entrada de aire más templado, combinado con las nuevas lluvias, puede acelerar la fusión de nieve acumulada y aumentar el caudal de ríos y arroyos, elevando el riesgo de incidencias hidrológicas.

¿Cuándo aflojará el temporal?

Para el jueves 5, la lluvia generalizada persistirá y la AEMET advierte que seguirá lloviendo sobre terrenos muy cargados de agua y que sumando las precipitaciones de miércoles y jueves, podrían registrarse 300-400 mm en puntos concretos.

Para el viernes 6, se prevé que Leonardo empiece a debilitarse, aunque seguirá dejando precipitaciones posfrontales, sobre todo en la vertiente atlántica. Y de cara al sábado 7, con moderada incertidumbre, no se descarta la llegada de una nueva borrasca atlántica que reactive la lluvia y el viento en zonas ya muy castigadas. Por ello, se recomienda seguir de cerca avisos y actualizaciones.

