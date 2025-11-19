Los Replicantes
El PSOE gana las elecciones pero el PP recorta distancia: VOX disparado, según el CIS

VOX se consolida como tercera fuerza política en las encuestas y experimenta un crecimiento de apoyos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Foto: Pool Congreso
Adrián Parrondo

19 Noviembre 2025 12:53 (hace 4 horas)

El PSOE ganaría las elecciones si se celebrasen hoy con el 32,6% de los votos, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre. La diferencia con el PP se reduce, pero queda situada en 10,2 puntos.

  • PSOE: 32,6%
  • PP: 22,4%
  • VOX: 18,8%
  • Sumar: 7,1%
  • Podemos: 4%

    • Este es el primer barómetro del CIS tras la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez y la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana ante la polémica gestión de la DANA.

    Crecimiento de VOX

    El barómetro recoge un crecimiento exponencial de VOX, que se consolida como tercera fuerza política del país. En tan solo un mes ha pasado del 17,7% al 18,8% de noviembre, posición que le otorga una representación significante.

    Junto a VOX también crece el PP. Los populares pasan del 19,8% de votos del anterior barómetro hasta los 22,4% del último. El PSOE, sin embargo, registra un leve crecimiento, mientras que Sumar y Podemos se mantienen estancados en la parte baja de la tabla.

