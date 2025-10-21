Aldama reconoce que no tiene pruebas de los pagos del PSOE: sus acusaciones

Víctor de Aldama, empresario español, ha acudido a una entrevista en Telemadrid para afirmar que ha entregado más de cuatro millones de euros a José Luis Ábalos y Koldo García. El 20 de octubre en pleno directo aseguraba que no fue el único, que "existían más Aldamas" que entregaban sobres al exministro socialista y a su mano derecha para amañar obras públicas.

Aldama explicaba que los sobres con millones de euros de los dos investigados acababan en las cuentas del PSOE para ser desviados al extranjero. Además, acusa a Koldo de ir "cada viernes a Ferraz a entregar un sobre de dinero efectivo". Pero cuando la periodista le pide pruebas, la respuesta es clara.

Más acusaciones y cero pruebas

También señala a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, por tener negocios en Venezuela y por su relación con Nicolás Maduro. Ha mencionado que Begoña Gómez, mujer del actual presidente del Gobierno, "tendría que acabar en prisión" por las pruebas que tiene la Justicia, insiste en que Gómez "presionó a los Hidalgo" para que la patrocinaran en sus eventos y en la cátedra.

Para otra entrevista de un canal de YouTube, Aldama se considera un "intermediario" y cuenta lo que hacía: "Hacía de intermediario para conseguir obra pública con empresas que no tenían nada que ver conmigo, y cobraba una comisión. Al final, todos cobraban. No solamente ha pasado con un Gobierno, ha pasado con todos y he abierto la caja de Pandora".

"Yo no soy el delincuente, son ellos los que me han extorsionado. Quienes cobraban eran Koldo y Ábalos", decía para el canal de YouTube, donde aclaraba la situación hablando sobre el caso Koldo.

Para la entrevista de Telemadrid, el empresario también informa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era conocedor de toda esta trama y no solo eso, sino que pretendía "controlarlo todo". Ademas, asegura que el Gobierno oculta a más de mil muertos de la DANA.

El delincuente confeso Aldama reconociendo que no tiene ninguna prueba en Telemadrid después de ir esparciendo mentiras por todos lados. Entre otras burradas ha dicho que el gobierno oculta más de mil muertos de la DANA. Y ahí sigue en la calle. pic.twitter.com/A4J8YodHVI — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) October 21, 2025

Ante estas afirmaciones: "¿Tiene usted pruebas de que el presidente del Gobierno sabía todas estas informaciones, hay algún tipo de mensaje, cruce, relación epistolar entre los implicados que demuestren que el presidente del Gobierno lo sabía?", pregunta la periodista.

La respuesta de Aldama fue: "A ver, yo pruebas no tengo, quiero decir, es que lo de las pruebas es lo de siempre, quiero decir...".