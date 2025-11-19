El juez deja en libertad a Santos Cerdán porque ya no hay riesgo de destrucción de pruebas

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado libertad provisional para el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerar que se ha reducido significativamente el riesgo de destrucción de pruebas.

El magistrado también señala que se han "robustecido" los indicios contra Cerdán tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque ya no se justifica una medida tan "excepcional" como la prisión preventiva.

El juez instructor adopta esta medida tras los registros realizados durante la pasada semana en varias empresas vinculadas a la trama, entre las que se encuentran las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid, así como el domicilio del ex director de Construcción de la compañía, Justo Vicente Pelegrini.

Después de que se hayan ejecutado todas estas actuaciones, el magistrado ha acordado cambiar la orden de prisión preventiva contra Santos Cerdán a otras menos restrictivas. Se le imponen ahora comparecencias quincenales en el Juzgado y se le prohíbe la salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.

"Mitigado"

El juez justifica en todo momento este cambio en el régimen de Santos Cerdán. Asegura que, inicialmente, el riesgo de que pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes era muy intenso cuando se dictó la medida de prisión provisional.

Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de las investigaciones, dicho riesgo se ha visto "seriamente mitigado". El instructor asegura que, gracias a las pesquisas, se ha logrado llegar a informaciones que, probablemente, se hubieran visto "ocluidas o de muy difícil acceso". El ex secretario de Organización del PSOE ha permanecido en la cárcel durante los últimos cinco meses.