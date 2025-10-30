Pedro Sánchez aparece con gafas por primera vez en el Senado: las redes enloquecen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Senado ante la comisión que investiga el caso Koldo. Una citación bronca en la que la oposición ha intentado arañar al Ejecutivo y donde Sánchez ha desmontado algunos de los argumentos y vuelto a defender la buena marcha de la economía española.

Pero si algo ha llamado especialmente la atención de las redes sociales ha sido una novedad muy llamativa en la imagen del presidente. Pedro Sánchez se ha dejado ver inéditamente con gafas, que empleaba solo cuando tenía que leer de cerca.

El presidente del Gobierno contaba con unas gafas de ver de montura de carey con detalles dorados en los laterales y patilla fina. Se trata de un modelo de gafas de Dior que está a la venta por 289,95 euros. Cuentan con un aspecto de estilo retro, que en la página web alegan que evoca a los años 80.

"Es Clark Kent"

La novedad de haber visto a Pedro Sánchez empleando gafas por primera vez en público no ha pasado indiferente a las redes sociales, que rápidamente se han llenado de comentarios para hablar sobre el nuevo aspecto del presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez con gafas es Clark Kent. pic.twitter.com/1X8vLgkXiF — Alan Bradley Grid (@alanbradleygrid) October 30, 2025

Pedro Sánchez hoy ha sacado del repertorio sus gafas de leer. Un poco más y no caben en el Senado. pic.twitter.com/kPnT34PZ08 — Serafín Moreno Martínez (@smorenomartinez) October 30, 2025

Hoy Pedro se ha traído las gafas de mentir de cerca. pic.twitter.com/vTvVtTV9eT — Dios (@diostuitero) October 30, 2025

Y entonces Sánchez saca sus gafas de cerca (transmitir atención, interés, dedicación, eficiencia, rigor...) y pasamos a hablar del accesorio...



Dicen que son un modelo Christian Dior. Quizá una firma asociada al lujo no fuera la más indicada para negar sobresueldos pic.twitter.com/Yh47pvfJPV — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) October 30, 2025

Pedro Sánchez y sus gafas sin graduar / unas graduadas pic.twitter.com/JduRoQzbxP — Melitón ???????? (@TinteroRoto) October 30, 2025

Pedro Sánchez es tan mentiroso que me juego una paella a que el numerito de las gafas en el Senado era una farsa pic.twitter.com/5bIkcUtHhA — Enrique Martínez (@QuiqueVal) October 30, 2025

Ahora con gafas....cuantos disfraces tiene pedro sanchez? pic.twitter.com/OyU51W0XT5 — Shiro (@RomanSioni76314) October 30, 2025

En todo caso, todo apunta a que es habitual que Pedro Sánchez emplee este tipo de gafas cuando necesita leer documentos con poca distancia. Se trata de presbicia, que supone la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos, y que suele notarse entre los 40 y 45 años, con un empeoramiento progresivo hasta estabilizarse alrededor de los 65 años.