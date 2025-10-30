Los Replicantes
Pedro Sánchez aparece con gafas por primera vez en el Senado: las redes enloquecen

El presidente del Gobierno estrena una imagen poco habitual en sus comparecencias públicas y despierta todo tipo de comentarios en redes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estrena gafas en la comisión del Senado por el caso Koldo Foto: Pool Congreso | Captura (Los Replicantes)
30 Octubre 2025 11:53 (hace 8 horas)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Senado ante la comisión que investiga el caso Koldo. Una citación bronca en la que la oposición ha intentado arañar al Ejecutivo y donde Sánchez ha desmontado algunos de los argumentos y vuelto a defender la buena marcha de la economía española.

Pero si algo ha llamado especialmente la atención de las redes sociales ha sido una novedad muy llamativa en la imagen del presidente. Pedro Sánchez se ha dejado ver inéditamente con gafas, que empleaba solo cuando tenía que leer de cerca.

El presidente del Gobierno contaba con unas gafas de ver de montura de carey con detalles dorados en los laterales y patilla fina. Se trata de un modelo de gafas de Dior que está a la venta por 289,95 euros. Cuentan con un aspecto de estilo retro, que en la página web alegan que evoca a los años 80.

"Es Clark Kent"

La novedad de haber visto a Pedro Sánchez empleando gafas por primera vez en público no ha pasado indiferente a las redes sociales, que rápidamente se han llenado de comentarios para hablar sobre el nuevo aspecto del presidente del Gobierno.

En todo caso, todo apunta a que es habitual que Pedro Sánchez emplee este tipo de gafas cuando necesita leer documentos con poca distancia. Se trata de presbicia, que supone la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos, y que suele notarse entre los 40 y 45 años, con un empeoramiento progresivo hasta estabilizarse alrededor de los 65 años.

