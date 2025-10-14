El Gobierno pide a Ayuso que cumpla con la ley del aborto y con el registro de objetores

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha explicado que este martes 14 de octubre el Consejo de Ministros pedirá a la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley del aborto y cree el registro de médicos objetores de conciencia para la realización del aborto; así ha informado Sánchez en una entrevista para la Cadena SER.

Declaraciones de Pedro Sánchez

Las palabras del presidente del Gobierno han sido: "Hoy en el Consejo de Ministros vamos a requerir a la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley y que, por tanto, apruebe ese registro de objetores de conciencia". También ha indicado que sería oportuno que "un partido de Estado como es el Partido Popular exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley, que dice que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo".

Sánchez ha hecho una comparación, donde explica que en Roma "el 90 % de los abortos se produce en la sanidad pública", mientras que en la Comunidad de Madrid "solamente se practica el 1 %". "Nosotros tenemos que hacer cumplir la ley en todo el Estado, por supuesto, en la Comunidad de Madrid", ha aclarado.

Francia fue el primer país en blindar el aborto en la Constitución y afirma que hay que seguir esos pasos, además: "Estamos viendo que, de facto, con independencia de que haya una ley que lo regule, por cuestiones ideológicas, de dogmatismo y de sectarismo, lo que hace es, como dijo el otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid: ¡Váyanse a otro lugar a abortar! Cuando ese es el derecho también de las mujeres que viven en Madrid".

Francia ???????? se convierte en el primer país en el mundo que blinda el derecho al aborto al incluirlo en la Constitución. Es una decisión histórica que no tiene precedentes a nivel internacional.



Ojalá sea el primer país de muchos. La maternidad será deseada o no será???????????? pic.twitter.com/ePQZdpysde — Mariana Limón Rugerio (@marianaliru) March 4, 2024

En lo referente a blindar este derecho ha asegurado que "si el Partido Popular, como dice, está dispuesto a defender el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, creo que no debe tener ningún problema, ni político ni tampoco intelectual, a lo mejor sí algún prejuicio para con la ultraderecha, pero no con la mayoría social de este país por blindar en la Constitución el derecho al aborto".

El presidente del Gobierno le pide al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "sea claro" porque apostó por hacer una lista "contraria" a la de objetores de conciencia y Sánchez señala: "Le he escuchado decir que defiende el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y yo creo que la mejor manera de defender este derecho de las mujeres es como han hecho otras democracias, como es, por ejemplo, la democracia francesa, el blindarlo en la Constitución es lo que vamos a iniciar hoy en el Consejo de Ministros".