Los Replicantes
Buscar

Noticias

La polémica del precio de la V16: del coste real de fabricación a lo que paga el conductor

La baliza V16, obligatoria desde enero, vuelve a la polémica tras un video de Nil Ojeda que compara su coste de fábrica con el precio en España.

La polémica del precio de la V16: del coste real de fabricación a lo que paga el conductor
Nil Ojeda y sus amigos visitan en China una fábrica de balizas V16. Foto: DGT
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

02 Febrero 2026 17:53 (hace 7 horas)

La polémica ha estallado a raíz de un vídeo del creador de contenido Nil Ojeda, que durante un viaje a China visita una fábrica y pregunta cuánto cuesta producir este tipo de balizas. En esas imágenes, el vendedor asegura que el coste de fabricación ronda los 19 yuanes (algo más de dos euros), una cifra que ha disparado las críticas en redes sobre el precio final al que se venden en España.

Vídeos Los Replicantes

El asunto ha calado ya que Nil Ojeda no es un perfil menor, se trata de uno de los streamers y youtubers con más seguidores del país, con una comunidad masiva acostumbrada a viralizar cualquier tema. En este caso, el vídeo ha actuado como altavoz para un debate que afecta a millones de conductores.

Y lo hace en un momento sensible, puesto que desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada es el único medio legal para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada, sustituyendo a los triángulos. De hecho, no disponer de una baliza V16 homologada puede ser motivo de una sanción de hasta 80 euros, cantidad equivalente a la que se imponía anteriormente por no llevar los triángulos de emergencia.

¿Por qué una V16 puede costar mucho más en España que en fábrica?

El vídeo se centra en el coste de producción, pero el precio final en España suele crecer debido a varios factores:

  • Homologación y certificación: para ser válida, la V16 debe cumplir una serie de requisitos técnicos y pasar por certificación de laboratorios autorizados (la DGT exige dispositivos certificados y publica listados de modelos). Ese proceso tiene costes de ensayos, documentación y control de calidad.
  • Conectividad incluida: desde 2026, la V16 debe ser conectada y enviar la ubicación a la DGT. Ese servicio implica módulo de comunicaciones y una cuota de conectividad integrada (normalmente de varios años) que ya va incorporada al precio de venta.
  • Logística, distribución y retail: importación, transporte, almacenaje, márgenes de mayoristas y tienda, devoluciones y garantías. No es lo mismo comprar a fábrica que vender con servicio posventa.
  • Impuestos: en España, el PVP incluye IVA (y el resto de costes fiscales de comercialización).
  • Marca y cumplimiento: cuando un producto es "obligatorio" y con lista de modelos certificados, el mercado tiende a concentrarse en referencias concretas, lo que afecta a los precios.

En la práctica, la diferencia entre el "coste de fábrica" que se ve en el vídeo y el precio en España puede ser amplia. Las V16 conectadas y certificadas suelen moverse entre los 35 y 60 euros, y solo el IVA (21%) ya añade una parte relevante al precio final, lo que podría suponer más de 8 euros. Además, el producto debe estar conectado (muchos vendedores incluyen 12 años de conectividad), figurar entre los modelos certificados y asumir los costes de importación, distribución y venta.

La clave, por tanto, no es solo cuánto vale, sino qué es lo que estas comprando exactamente. En España, la V16 no se vende como un simple accesorio, sino como un dispositivo conectado, certificado y con requisitos técnicos concretos, y eso encarece el producto cuando entra en el circuito legal y comercial.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
Alerta por la baliza V16: advierten de riesgo en estos pacientes

Alerta por la baliza V16: advierten de riesgo en estos pacientes

Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania

Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania

Baliza V16: la Guardia Civil alerta del nuevo timo de la grúa pirata

Baliza V16: la Guardia Civil alerta del nuevo timo de la grúa pirata

Qué es la baliza V-27: el complemento a la baliza V-16 que también implanta la DGT

Qué es la baliza V-27: el complemento a la baliza V-16 que también implanta la DGT

Contenidos que te pueden interesar
Rescate insólito en China: cortan un candado atrapado en la nariz de un niño

Rescate insólito en China: cortan un candado atrapado en la nariz de un niño

"No es mi problema": la fría reacción de un cliente tras el accidente de un repartidor

"No es mi problema": la fría reacción de un cliente tras el accidente de un repartidor

Bizum "por error": por qué no debes reenviar el dinero y cómo actuar en estos casos

Bizum "por error": por qué no debes reenviar el dinero y cómo actuar en estos casos

La polémica del precio de la V16: del coste real de fabricación a lo que paga el conductor

La polémica del precio de la V16: del coste real de fabricación a lo que paga el conductor

7 grandes restos romanos que puedes visitar en Madrid en transporte público

7 grandes restos romanos que puedes visitar en Madrid en transporte público

Cuál es el país que bebe más cerveza: España sorprende

Cuál es el país que bebe más cerveza: España sorprende

Claves del acuerdo UE-India: ventajas para España

Claves del acuerdo UE-India: ventajas para España

Confirmado por la Seguridad Social: los pensionistas pueden ganar este plus de 1.300 euros

Confirmado por la Seguridad Social: los pensionistas pueden ganar este plus de 1.300 euros