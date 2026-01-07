Los Replicantes
Baliza V16: la Guardia Civil alerta del nuevo timo de la grúa pirata

La Guardia Civil lanza una serie de consejos ante el riesgo de sufrir estafas en carretera por el uso de la baliza V16.

Baliza V16 Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

07 Enero 2026 16:01 (hace 2 horas)

Alerta por estafas utilizando la baliza V16. Este dispositivo es obligatorio para todos los conductores en España desde el 1 de enero de 2026. Se debe portar para señalizar averías y accidentes en carretera, en sustitución de los triángulos, que estaban en entredicho por el riesgo de arrollamiento de conductores.

Todos los ciudadanos deben portar una baliza V16 en su vehículo, certificada por IDIADA y LCOE, siendo estos modelos los que realmente cumplen con la normativa exigida para su buen funcionamiento.

En todo caso, la llegada de la baliza V16 ha generado gran controversia, sobre todo por cuestiones como la privacidad de los usuarios. Este dispositivo envía una señal con la ubicación del vehículo cuando se enciende, algo que se considera un atractivo para los delincuentes.

Estafa con balizas V16: la alerta de la Guardia Civil

La geolocalización ha llevado a algunos expertos a cuestionarse la conveniencia de la baliza V16, por la posibilidad de atraer a las denominadas 'grúas falsas' o los robos. El responsable de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), javier Cantero, ha expresado en 'Y ahora Sonsoles' la posibilidad de que los delincuentes aprovechen esta señal para cometer delitos.

En este sentido, se recuerda que los delincuentes suelen identificar a la víctima y después elegir el delito adaptado a las circunstancias. Esto ocurre cuando la DGT está recibiendo datos geolocalizados de los vehículos, proporcionados por la baliza V16, que después están siendo compartidos por plataformas como Google Maps o Waze. Dichos datos terminan en páginas web públicas a disposición de cualquier tipo de usuario.

En todo caso, hay que tener en cuenta que las aseguradoras ya tienen conocimiento de este tipo de fraudes y que, habitualmente, toman precauciones. Una de esas actuaciones es ofrecer la matrícula del vehículo que acudirá al rescate, para evitar posibles robos o grúas falsas.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha respondido al PP sobre si se están vulnerando los datos de los usuarios. En su respuesta explica que el dispositivo funciona a través de un identificador técnico del dispositivo que no está asociado a una persona o matrícula, sin registros sobre su identidad, ya que no se aportan datos personales. Además, recuerda que la baliza solo se comunica cuando se activa por una incidencia, pero que permanece apagada el resto del tiempo.

Evitar estafas con la baliza V16: recomendaciones de la Guardia Civil

Ante posibles riesgos, la Guardia Civil recomienda activar el dispositivo con calma y, después, contactar de manera directa con el servicio de auxilio en carretera. Si llegan al lugar de la avería, debemos solicitar una identificación formal y comprobar que los datos coinciden con los dados por el servicio en la llamada previa.

También habrá que evitar el pago adelantado, que realizan los estafadores, ya que se gestiona a través de la cobertura de las pólizas. También hay que desconfiar de personas insistentes que conducen grúas y se ofrecen para trasladarnos a un taller sin consentimiento.

