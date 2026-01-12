Los Replicantes
Alerta por la baliza V16: advierten de riesgo en estos pacientes

Un médico experto revela los riesgos que supone el empleo de la baliza V16 para pacientes con marcapasos y problemas del corazón.

Adrián Parrondo

12 Enero 2026 14:31 (hace 15 horas)

Alerta por el uso de la baliza V16. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decretado que será obligatoria desde el 1 de enero de 2026 para todos los conductores, con el objetivo de facilitar la gestión de accidentes y sustituir a los triángulos, que han causado riesgo de arrollamiento en carretera.

En el caso de no llevar la baliza V16 en el vehículo, nos exponemos a una multa de 80 euros, con la posibilidad de acogerse al pronto pago y una reducción del 50%, que supondría una sanción de 40 euros.

En todo caso y ante las diferentes velocidades para adaptarse a esta medida, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que habrá un "período razonable de tiempo" en el que los agentes serán flexibles y se "primará la información sobre la sanción".

Riesgo sanitario

Pero la obligación establecida choca, sin embargo, con una realidad inesperada. La baliza V16 puede ser perjudicial para aquellos pacientes que padecen problemas del corazón, en concreto para quienes tengan instalado un marcapasos.

El cardiólogo José Abellán ha publicado en redes sociales un vídeo en el que explica que "las balizas V16 pueden interferir con marcapasos y desfibriladores", por lo que llama a extremar las precauciones.

El problema no se encuentra ni en la antena o el sistema de geolocalización, sino en el imán potente que portan muchas de estas balizas para fijarse en el techo del vehículo, que puede derivar en problemas de funcionamiento.

Se estima que en España hay más de 300.000 personas que viven con un marcapasos y alrededor de 60.000 con un desfibrilador implantable. Estos dispositivos mantienen el ritmo del corazón, en muchas ocasiones salvan vidas, y son sensibles a campos magnéticos.

"Los cardiólogos nos servimos de esos campos magnéticos para revisar o programar estos dispositivos. Por eso, cuando un marcapasos o un desfibrilador detecta un imán potente, entra en lo que llamamos 'modo magnético': se reconfigurarlo temporalmente y se vuelve 'sordo' a la actividad eléctrica del corazón", señala el experto. En ningún caso se rompe o daña, sino que el marcapasos se 'reconfigura' temporalmente cuando tiene el imán encima.

Por todos estos motivos, el médico lanza una serie de recomendaciones para minimizar todos los riesgos. "Mantén la baliza siempre a más de 20-30 cm del pecho. Manipúlala, si puedes, con el brazo contrario al lado del implante, para aumentar la distancia. Desde el punto de vista médico, no hay peligro de que el marcapasos se rompa. El riesgo es bajo y comparaba al de otros dispositivos con campos magnéticos que usamos a diario, como un microondas".

