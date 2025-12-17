Los Replicantes
Qué es la baliza V-27: el complemento a la baliza V-16 que también implanta la DGT

Llega un punto de inflexión para todos los conductores con importantes cambios en la normativa de Tráfico desde el 1 de enero.

Qué es la baliza V-27: el complemento a la baliza V-16 que también implanta la DGT
Baliza V-16 y Baliza V-27 Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

17 Diciembre 2025 14:26 (hace 9 minutos)

Adiós a la normativa para conductores como la conocemos en España. La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara cambios relevantes desde el 1 de enero de 2026, que supondrán todo un punto de inflexión en carretera.

El primer movimiento supone la implantación definitiva de la baliza V-16, que sustituirá a los tradicionales triángulos de emergencia como único dispositivo de preseñalización de peligro en caso de avería o incidente en carretera.

La baliza V-16 será obligatoria y no llevarla encima puede implicar multas. Este dispositivo será obligatorio para turismos, furgonetas, autobuses, camiones, vehículos mixtos y otros tipos de conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motocicletas, se recomendará su uso por motivos de seguridad.

Llega la baliza V-27: todo lo que debes saber sobre su empleo

Pero no es la única medida a implantar en este sentido. La baliza V-27, también conocida como 'triángulo virtual' por la DGT, servirá como complemento para la baliza V-16, sobre todo en situaciones en las que la intensidad de la luz no se pueda apreciar durante el día, en curvas o cambios de rasante, así como otras condiciones.

Al contrario de lo que ocurre con la baliza V-16, este dispositivo alternativo será completamente opcional y no tiene soporte físico. Tan solo se muestra en la instrumentación del coche para alertar del peligro al conductor, que recibirá el aviso de incidente en la carretera con la antelación suficiente, así como extremar la precaución en el punto donde se registró la incidencia.

En todo caso, la baliza V-27 no sustituirá a la baliza V-16. Las autoridades mantienen que este último dispositivo reducirá el riesgo de arrollamiento en carretera respecto a la colocación de los triángulos, así como facilitará la geolocalización de los conductores accidentados en carretera.

