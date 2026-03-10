Noticias

Muere un joven de 28 años atropellado por el autobús que atacó con un hacha en Granada

El suceso ocurrió en Chauchina (Granada), cuando un joven de 28 años atacó con un hacha al conductor de un autobús y acabó atropellado.

Transporte público Andalucía
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

10 Marzo 2026 17:42

Según han informado los servicios de emergencia 112 a la agencia EFE, los testigos alertaron de que, sobre las 23:30 horas, se habría producido un enfrentamiento entre un vecino y el conductor de un autocar.

Los propios viajeros aseguraron haber visto al individuo armado con un hacha en la calle Carmen de la Virgen, justo en el momento en que el vehículo entraba en el municipio.

Posteriormente, el joven se acercó al autobús y comenzó a golpear con el hacha los cristales de la parte trasera del vehículo. Acto seguido, se aproximó por uno de los laterales hasta el asiento del conductor con la intención de atacarle.

Momento de la muerte del joven

El joven falleció tras ser atropellado por el autocar.
El joven falleció tras ser atropellado por el autocar. Captura Informativos Telecinco

En medio de la situación de pánico provocada por el ataque, el joven acabó siendo arrollado por el propio autocar. Por el momento, se investiga si el atropello fue accidental o si existió una posible intención autolesiva por parte de la víctima.

Los sanitarios desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento del joven y atendieron al conductor, que sufrió heridas por diversas contusiones.

