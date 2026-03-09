Rihanna es atacada por una mujer que habría disparado varias veces contra su domicilio

Los hechos tuvieron lugar este pasado domingo 8 de marzo, alrededor de las 13:20 hora local (19:20 en la España peninsular). Presuntamente, la mujer detenida habría efectuado una decena de disparos con un rifle AR-15 contra la vivienda de la cantante en Beverly Hills (California).

Según la información facilitada por la Policía de Los Ángeles, cuatro de esos disparos impactaron contra la residencia de la artista y al menos uno de ellos llegó a penetrar en el interior de la vivienda. A pesar de ello, no se han registrado heridos ni se ha confirmado, por el momento, el posible motivo del ataque.

Rihanna estaba en su domicilio cuando se produjo el ataque CC

Rihanna se encontraba en el interior de la casa en el momento del tiroteo, aunque hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. La sospechosa detenida es una mujer de 30 años, cuya identidad todavía no ha sido revelada por las autoridades.

Así se produjo el tiroteo y la detención

Según la información facilitada por las autoridades, la sospechosa llegó al lugar conduciendo un Tesla blanco desde el que habría efectuado varios disparos contra la vivienda de Rihanna. Tras el ataque intentó huir, aunque fue localizada poco después por la policía.

El sargento Jonathan de Vera, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, explicó al Los Angeles Times que la mujer disparó en varias ocasiones desde el interior de su vehículo en dirección a la casa de la artista. Tras recibir el aviso al 911, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda mientras difundían por radio la descripción de la sospechosa: llevaba el pelo trenzado, vestía una blusa color crema y conducía un coche con suciedad visible en la parte inferior.

Un helicóptero policial logró localizar el vehículo poco después y lo siguió hasta el aparcamiento de un centro comercial en Sherman Oaks, a unos 12 kilómetros de la residencia de la cantante. Allí fue detenida aproximadamente 30 minutos después de la llamada de emergencia. Según explicó otro portavoz policial, Armen Arias, durante el registro del coche los agentes encontraron un rifle de asalto y siete casquillos.

Las autoridades también confirmaron que en la vivienda se localizaron impactos de bala en una de las puertas de la mansión, valorada en unos 14 millones de dólares, así como en una autocaravana que estaba estacionada en la entrada de la propiedad.

Otros incidentes en la casa de la cantante

No es la primera vez que la residencia de Rihanna se ve envuelta en un incidente de seguridad. En 2018, un hombre de 27 años consiguió entrar en su vivienda de Hollywood Hills después de saltar una valla del perímetro de la propiedad.

El intruso, identificado como Eduardo León, accedió a la casa mientras la cantante no se encontraba allí y permaneció en el interior durante aproximadamente 12 horas, acampando en la vivienda hasta que fue descubierto por uno de los asistentes de la artista.

Tras el suceso, León fue acusado de acoso, aunque posteriormente se declaró inocente. Finalmente, la justicia le impuso una orden de alejamiento de diez años, que le prohíbe acercarse a la cantante.