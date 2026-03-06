¿Qué son los nitazenos? Algunos pueden ser hasta 40 veces más potentes que el fentanilo

Hay que remontarse unos años atrás, concretamente a 2019, cuando China, presionada por Estados Unidos, comenzó a regular el fentanilo como sustancia narcótica. Desde ese momento, la industria química legal china lo retiró de su catálogo y empezó a buscar alternativas. Fue entonces cuando se toparon con antiguos artículos científicos que hablaban de sustancias que la farmacéutica suiza CIBA había logrado sintetizar, pero que posteriormente abandonó.

El motivo que llevó a abandonar aquel proyecto fue la enorme potencia de estas sustancias. Los nitazenos pueden ser cientos o incluso miles de veces más potentes que la morfina, quinientas veces más que la heroína y hasta 40 veces más que el fentanilo.

En 2023 se registraron en Estados Unidos las últimas muertes atribuidas a este tipo de opioides. Uno de los principales problemas que plantean los nitazenos es que su rápida degradación dificulta su detección en muestras de sangre tras la muerte. Aunque se han desarrollado herramientas como los test de drogas en saliva para detectar con mayor precisión la presencia de sustancias psicoactivas, los nitazenos siguen siendo una amenaza debido a su elevada potencia y a su presencia en el mercado ilegal.

Cómo reaccionan en el cuerpo

Los efectos de los nitazenos incluyen pupilas reducidas y ralentización de los sistemas respiratorio y nervioso central. Envato

El Instituto Castelao, dedicado a la recuperación de pacientes con problemas de adicción, explica cómo se manifiestan en el organismo los efectos de los nitazenos.

Según detalla, entre los compuestos más detectados se encuentran el isotonitazeno, metonitazeno, etonitazeno y protonitazeno, todos ellos con perfiles similares, aunque con diferencias en cuanto a duración y potencia. La duración también puede variar según la vía de consumo, aunque, por lo general, se trata de sustancias de acción rápida y corta, lo que aumenta la probabilidad de consumo excesivo y el riesgo de sobredosis.

Sus efectos son similares a los de otros opioides potentes; sin embargo, su extrema potencia hace que se perciban con mayor intensidad y en un periodo de tiempo muy breve tras su consumo.

Entre los efectos más comunes se encuentran una intensa sensación de euforia y placer, sedación profunda con somnolencia que puede llegar a provocar pérdida de conciencia, alivio del dolor al actuar como un potente analgésico, relajación muscular que genera una sensación de debilidad extrema que puede dificultar el movimiento y disminución de la ansiedad, produciendo una aparente sensación de calma emocional.

A esto hay que añadir que, en los casos más graves, puede aparecer respiración muy lenta o irregular, pupilas pequeñas, contraídas, sonidos de atragantamiento, coloración azulada de la piel (cianosis), piel fría o húmeda y pegajosa y ausencia de respuesta a estímulos, signos que pueden indicar una posible sobredosis.

¿La naloxona puede contrarrestar los efectos de una posible sobredosis?

La naloxona revierte rápidamente una sobredosis al bloqeuar los efectos de los opioides. CC

La naloxona, conocida también por su nombre comercial Narcan, es un medicamento capaz de revertir una sobredosis de opioides. Puede administrarse mediante inyección o a través de un atomizador nasal y su efecto puede restablecer la respiración en apenas dos o tres minutos.

En el caso concreto de los nitazenos, todo apunta a que también puede ser eficaz, ya que la naloxona actúa como antagonista de los opioides, bloqueando sus efectos en el organismo. No obstante, debido a la elevada potencia de estas sustancias, en algunos casos pueden ser necesarias varias dosis para revertir completamente la sobredosis.

Mezcla con otras drogas

Muchas de las personas que consumen o han consumido nitazenos no buscan explícitamente esta sustancia, sino que la ingieren sin saberlo al encontrarse mezclada con otras drogas. Esto aumenta considerablemente el riesgo de sobredosis, ya que los consumidores desconocen la presencia de estos opioides de gran potencia.

En cuanto a su apariencia, también resulta fácil que se camufle entre otras sustancias. En un primer momento, en 2019, apareció en forma de polvo blanco similar a la cocaína. Posteriormente se detectaron variantes en polvo de color amarillo, marrón y blanco. Además, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha identificado desde 2022 otros tipos de nitazenos tanto en polvo como en pastillas de color azul.