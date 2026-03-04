Descuartizado por su casero un español en Francia: la policía no descarta canibalismo

El hombre, de 33 años, llevaba seis años viviendo en la ciudad de Saint-Denis, a las afueras de París, y fue hallado por la Policía francesa este pasado martes, 3 de marzo.

El cuerpo se encontraba descuartizado y los agentes localizaron distintas partes en varios puntos de la vivienda en la que residía el español. Según el diario francés Le Parisien, el domicilio se encuentra en el número 9 de la villa Bel Air.

Según detalla el diario francés Le Parisien, la cabeza, que coincidía con la descripción de la víctima, fue hallada en el cuarto de baño. El tronco se encontraba en una caja de plástico y había otros restos ocultos bajo una lona manchada de sangre. Además, los investigadores localizaron carne de origen desconocido en el interior de una cacerola.

Quién es el culpable y quién dio la voz de alarma

El detenido es el casero de la vivienda que tenía alquilada el ciudadano español. La alerta la dio la tía de la víctima, que llevaba varios días sin tener noticias de su sobrino. Ante la preocupación, decidió desplazarse hasta el domicilio para intentar localizarlo y, al comprobar que nadie respondía y que el coche del joven seguía aparcado en el exterior, avisó a las fuerzas de seguridad.

La policía francesa investiga todas las causas del suceso Envato Elements

En un primer momento acudieron los bomberos, que encontraron en el interior al propietario del inmueble, un hombre de 50 años, quien inicialmente les negó el acceso. Cuando llegó la Policía, finalmente permitió la entrada a la vivienda y fue entonces cuando reconoció los hechos.

Según su confesión, el suceso se produjo el viernes 27 de febrero, tras una pelea entre ambos. El detenido aseguró que golpeó a la víctima durante la discusión y que esta falleció. Posteriormente, con la intención de deshacerse del cuerpo, decidió seccionarlo. Los investigadores han localizado un cuchillo de cocina y otros objetos que podrían haber sido utilizados en el descuartizamiento.

"Posibles prácticas de canibalismo"

Al encontrar restos humanos en distintos recipientes, incluida una cacerola, la Policía francesa ha ampliado la investigación y no descarta la posible existencia de prácticas de canibalismo por parte del casero.

Además, los agentes tratan de esclarecer por qué el sospechoso tenía en su poder el DNI de otra persona, cuya localización ya ha sido iniciada por las autoridades.