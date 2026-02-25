Noticias

Muere la artista drag canaria Momi Chou a los 59 años

La artista drag canaria Momi Chou logró forjar una destacada carrera de 29 años sobre los escenarios con su característica vis cómica.

Muere la artista drag canaria Momi Chou a los 59 años
La artista drag canaria Momi Chou Foto: Instagram @momichou.official
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

25 Febrero 2026 12:04 (hace 2 horas)

Luto en el mundo del transformismo. La artista drag canaria Momi Chou, con 29 años de experiencia en el mundo del espectáculo, ha muerto a los 59 años. La noticia ha generado una ola de condolencias y conmoción por la torista noticia, ya que era muy querida en las Islas Canarias.

Vídeos Los Replicantes

Momi Chou era muy conocida por sus espectáculos satíricos, con imitaciones de personajes tan variados como Heidi o María Jiménez. Su fallecimiento se ha producido este martes 24 de febrero de forma repentina, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre este suceso.

Momi Chou desarrolló una exitosa carrera en el mundo del espectáculo durante 29 años
Momi Chou desarrolló una exitosa carrera en el mundo del espectáculo durante 29 años Instagram @momichou.official

La artista había anunciado en su perfil de Instagram la cancelación del espectáculo que iba a protagonizar el sábado 21 de febrero junto a la artista Montenegro. "Por problemas de salud se cancela el espectáculo, disculpen las molestias", se podía leer en un breve comunicado, tan solo cuatro días antes del fallecimiento.

Mensajes de condolencias

Los seguidores de Momi Chou han llenado las redes sociales de mensajes de despedida tras conocerse su fallecimiento. "Gracias por ser mi maestro en las tablas y en la vida [...] el mundo se queda un poco más gris sin ti, amiga", ha escrito la también artista drag Isabella y Punto.

Por su parte, las artistas drag Las Fellini han lamentado la sucesión de noticias durante las últimas semanas: "Nunca nos conocimos en persona pero éramos fans de sus vídeos y de sus números cómicos. Hace tan solo unos días nos despedíamos de Coca Boom y ahora de Momi, solo esperamos que ambas sigan haciendo reír a las demás allá donde estén".

Su prima Elisabeth también le ha querido dedicar un emotivo mensaje de despedida en redes sociales: "Momi, primo Juan Carlos, te quiero. Gracias por todo lo que eres por ser nuestro orgullo y por ese arte . Te quiere tanta gente que es la muestra de lo grande que eres. No puedo hablar de ti en pasado porque no lo creo. Ahora prepara tu gran show para los nuestros allá arriba. Dale un beso enorme a yeya".

Momi Chou se dedicó al mundo del espectáculo durante más de 29 años, en los que logró construir una carrera sólida y destacada con foco en las Islas Canarias. En el escenario destacaba por sus imitaciones exageradas, lenguaje afilado y la vis cómica que le caracterizaba.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Brutal 'zasca' de Samantha Ballentines a Sonia Ferrer: celebra la censura drag de Trump

Brutal 'zasca' de Samantha Ballentines a Sonia Ferrer: celebra la censura drag de Trump

Muere la artista drag Venus Hartman: referente LGTBIQ+ en Barcelona

Muere la artista drag Venus Hartman: referente LGTBIQ+ en Barcelona

Muere Coca Boom, referente drag de Málaga y Torremolinos, a los 28 años

Muere Coca Boom, referente drag de Málaga y Torremolinos, a los 28 años

De qué ha muerto Maxi Shield ('Rupaul's Drag Race') a los 51 años

De qué ha muerto Maxi Shield ('Rupaul's Drag Race') a los 51 años

Contenidos que te pueden interesar
Salen a la luz todos los documentos secretos del 23-F: cómo consultarlos

Salen a la luz todos los documentos secretos del 23-F: cómo consultarlos

Sale a la luz la segunda denuncia contra Íñigo Errejón: por agresión sexual

Sale a la luz la segunda denuncia contra Íñigo Errejón: por agresión sexual

Yolanda Díaz renuncia: da el paso definitivo para una nueva candidatura de izquierdas

Yolanda Díaz renuncia: da el paso definitivo para una nueva candidatura de izquierdas

Muere la artista drag canaria Momi Chou a los 59 años

Muere la artista drag canaria Momi Chou a los 59 años

Muere atragantada a los 60 años al comer una ensaimada en Mallorca

Muere atragantada a los 60 años al comer una ensaimada en Mallorca

Un estadounidense viaja a España: causa polémica al hablar de esta región

Un estadounidense viaja a España: causa polémica al hablar de esta región

Alerta alimentaria: retiran estos quesos del supermercado con astillas incrustadas

Alerta alimentaria: retiran estos quesos del supermercado con astillas incrustadas

Postcode: "Transmitimos desde una isla, pero soñamos a lo grande"

Postcode: "Transmitimos desde una isla, pero soñamos a lo grande"