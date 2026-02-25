Muere la artista drag canaria Momi Chou a los 59 años

Luto en el mundo del transformismo. La artista drag canaria Momi Chou, con 29 años de experiencia en el mundo del espectáculo, ha muerto a los 59 años. La noticia ha generado una ola de condolencias y conmoción por la torista noticia, ya que era muy querida en las Islas Canarias.

Momi Chou era muy conocida por sus espectáculos satíricos, con imitaciones de personajes tan variados como Heidi o María Jiménez. Su fallecimiento se ha producido este martes 24 de febrero de forma repentina, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre este suceso.

Momi Chou desarrolló una exitosa carrera en el mundo del espectáculo durante 29 años Instagram @momichou.official

La artista había anunciado en su perfil de Instagram la cancelación del espectáculo que iba a protagonizar el sábado 21 de febrero junto a la artista Montenegro. "Por problemas de salud se cancela el espectáculo, disculpen las molestias", se podía leer en un breve comunicado, tan solo cuatro días antes del fallecimiento.

Mensajes de condolencias

Los seguidores de Momi Chou han llenado las redes sociales de mensajes de despedida tras conocerse su fallecimiento. "Gracias por ser mi maestro en las tablas y en la vida [...] el mundo se queda un poco más gris sin ti, amiga", ha escrito la también artista drag Isabella y Punto.

Por su parte, las artistas drag Las Fellini han lamentado la sucesión de noticias durante las últimas semanas: "Nunca nos conocimos en persona pero éramos fans de sus vídeos y de sus números cómicos. Hace tan solo unos días nos despedíamos de Coca Boom y ahora de Momi, solo esperamos que ambas sigan haciendo reír a las demás allá donde estén".

Su prima Elisabeth también le ha querido dedicar un emotivo mensaje de despedida en redes sociales: "Momi, primo Juan Carlos, te quiero. Gracias por todo lo que eres por ser nuestro orgullo y por ese arte . Te quiere tanta gente que es la muestra de lo grande que eres. No puedo hablar de ti en pasado porque no lo creo. Ahora prepara tu gran show para los nuestros allá arriba. Dale un beso enorme a yeya".

Momi Chou se dedicó al mundo del espectáculo durante más de 29 años, en los que logró construir una carrera sólida y destacada con foco en las Islas Canarias. En el escenario destacaba por sus imitaciones exageradas, lenguaje afilado y la vis cómica que le caracterizaba.