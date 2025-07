Muere la artista drag Venus Hartman: referente LGTBIQ+ en Barcelona

La popular artista drag e icono de la escena LGTBIQ+ de Barcelona, Venus Hartman, ha muerto este martes, 29 de julio. El Observatorio contra la LGTBIfobia de Cataluña ha compartido la noticia sobre su fallecimiento: "Su legado y su lucha por la visibilidad y los derechos del colectivo LGTBI+ continuarán inspirándonos. Todo nuestro calor a las personas que le amaban. Gracias por tanto, Venus", ha escrito en la red social X.

???? Des de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia lamentem profundament la pèrdua de Venus Hartman, artista, activista i figura imprescindible de l'escena queer de Barcelona.



El seu llegat i la seva lluita per la visibilitat i els drets del col·lectiu LGTBI+ continuaran... pic.twitter.com/oETjcpv8Hc — Observatori contra l'LGTBI-fòbia (@Observatori_cat) July 29, 2025

Mensajes de condolencias

La muerte de Venus Hartman ha generado una fuerte conmoción en el mundo del activismo y drag. Estrella Xtravaganza, conocida por su participación en la segunda temporada de 'Drag Race', ha escrtio: "Tantas noches juntas, tantas risas, tantos gritos, tantas mañanas de frío... Y ahora no me queda nada. Solo fotos, vídeos y audios. Solo el recuerdo al que aferrarme queriendo, por favor, no olvidarte nunca. Y así quiero recordarte. Guapísima, irascible, atrevida, divertida, la reina del playback. Con miedo, pero valiente. Ojalá estés bien allí arriba. Ojalá estés descansando y nos eches un ojo de vez en cuando. Te quiero y te querré siempre".

Venus Hartman fue amiga, hermana y una de las primeras que me tendió la mano al comenzar en Believe. Vivía el drag con pasión. No solo el suyo, admiraba a sus compañeras. Le encantaba aprender y ser un apoyo para las nuevas generaciones. — Estrella X-travaganza (@estrellaxtra) July 30, 2025

También se ha pronunciado sobre su muerte Le Cocó, ganadora de la última edición de 'Drag Race', que ha escrito en sus redes sociales: "Me abriste las puertas de Barcelona y estabas a mi lado en cada show. Me vienen tantos recuerdos... Noches, tardes, comidas, camerinos, escenarios y muchas risas... Vuela alto, mi amor, descansa en paz. Te quiero".

Entre otras artistas que han escrito mensajes de condolencias lamentando el fallecimiento de la artista drag Venus Hartman también se encuentran Charlotte Bish, Sagittaria, Sorny o Victoria Monique, que han recordado a la artista que tanto triunfó en Barcelona.

Una carrera meteórica

Venus Hartman era natural de Manresa y se inició en el mundo del drag en 2012. Desde entonces, había participado en algunas de las fiestas LGTBIQ+ más relevantes de Barcelona, como la Chocochurros en la Sala Apolo, así como en La Sastrería Café.

Este establecimiento también le ha dedicado un emotivo mensaje de despedida en redes sociales: "La Sastrería nunca volverá a ser igual. Gracias por elegirnos como tu lugar seguro, como tu refugio. Gracias hermanita por ser hogar, por regalarnos la energía que te quedaba hasta el último día. Nunca quisimos soltarte porque planetas hay muchos, pero luz como tu ninguna".