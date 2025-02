Brutal 'zasca' de Samantha Ballentines a Sonia Ferrer: celebra la censura drag de Trump

La llegada de Donald Trump tiene como objetivo derogar todos los avances logrados durante el mandato de Joe Biden. El mandatario ha anunciado que prevé un paquete de medidas con las que prohibir la "ideología de género" y ha desmontado algunas medidas, como acabar por decreto con la diversidad en el Ejército.

Es bastante evidente que al mandatario no le llegó nada del mensaje que le lanzó la obispa Mariann Edgar Budde, que le clamó "misericordia" con las personas LGTBI y migrantes, y a quien después exigió disculpas. El mandatario ha situado en el objetivo a todo tipo de grupos de personas y encuentra los aplausos también al otro lado del charco.

Una de estas medidas ha sido prohibir que se puedan celebrar espectáculos con artistas drags destinados a niños en el Centro Keneddy. "Bien. No es espectáculo para niños", ha lanzado en su perfil en la red social X Sonia Ferrer, conocida por promocionar un discurso tránsfobo en todo tipo de medios de comunicación.

Bien. No es espectáculo para niños. https://t.co/fT4zXYWjk8

El mensaje de Sonia Ferrer ha alcanzado una gran repercusión en las redes sociales. Como respuesta, la conocida artista drag Samantha Ballentines le ha respondido para defender un tipo de espectáculo que se "sabe adaptar a cada público" y en el que "sabemos qué podemos o no decir".

"Nadie se ha escandalizado, al contrario, se lo pasan pipa. Y ningún niñx ha salido traumatizado ni nada. ¿Sabes por qué Sonia? Porque la maldad, el prejuicio y las 'mierdas raras', solo lo ven las personas adultas rancias como Trump y en este caso, como tú también", le ha lanzado la artista, que explica que lleva participando en este tipo de eventos desde hace dos décadas.

Hola @SoniaFerrerTV qué tal? No me vas a leer pero la esperanza es lo último que se pierde.



Soy Drag (o Travesti que es más español) desde hace alrededor de 20 años. He actuado en TODO tipo de eventos, horarios, públicos ...con gente joven, mayor y si, hasta niños pequeños. Y... https://t.co/IrguoKgrvu