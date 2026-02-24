De qué ha muerto Maxi Shield ('Rupaul's Drag Race') a los 51 años

Luto en el universo drag. Maxi Shield, la artista australiana conocida como una concursante destacada en el programa 'RuPaul's Drag Race Down Under', ha muerto a los 51 años.

"Todos estamos de luto por la pérdida de un icono increíble, amiga y nuestra querida hermana. Gracias por las risas, las carcajadas y la magia que trajiste a nuestras vidas", ha escrito Vanity, amiga cercana a la artista, en sus redes sociales.

Maxi Shield ha muerto a los 51 años CC

Los mensajes de condolencias se han sucedido durante las últimas horas. La artista Cynthia Lee Fontaine, también participante en el concurso, le ha dedicado unas palabras: "Mi hermosa hermana, ya no sufres... ¡Siempre te amaré y para mí eres una guerrera!".

Un triste anuncio en septiembre

A pesar de que por el momento no se ha confirmado la causa oficial de la muerte de Maxi Shield, cuyo nombre personal era Kristopher Elliot, la realidad es que confirmó en septiembre de 2025 que había sido diagnosticada con cáncer de garganta.

Maxi Shield también era actriz y activista. Después de haberse tomado un descanso de la escena artística por su diagnóstico, retomó los escenarios en febrero para presentarse en un espectáculo.