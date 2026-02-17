Los Replicantes
Muere Coca Boom, referente drag de Málaga y Torremolinos, a los 28 años

La artista malagueña, también diseñadora de vestuario, era muy querida y su fallecimiento ha conmocionado la escena drag.

Fallece la artista drag Coca Boom a los 28 años y, de momento, se desconocen las causas. Foto: Perfil de Instagram @cocaboom_
Ainhoa Pino

17 Febrero 2026 15:31 (hace 8 horas)

Coca Boom fue el nombre artístico de David Parra, un artista malagueño que se abrió paso en el circuito del transformismo por su trabajo sobre el escenario y, también, por su faceta como diseñador de vestuario para otras compañeras. Este martes hemos conocido su muerte a los 28 años de edad, por causas que todavía se desconocen.

Vídeos Los Replicantes

Su proyección pública < strong>se consolidó a partir de 2022, cuando empezó a ganar visibilidad en medios y en eventos del ambiente. En entrevistas, él mismo explicaba que su personaje se construyó con una estética muy "cabaret" y de inspiración Broadway.

Aunque actuó en distintos puntos del sur, su día a día artístico se movía sobre todo entre Málaga y Torremolinos, donde era un rostro habitual de galas, prides y noches de escenario. También participó en citas como la II Gala Drag de Sevilla o The Queen Deluxe (Huelva) y llegó a competir y ganar regias del Drag España.

Despedidas y reacciones

La noticia activó una ola de mensajes en redes entre compañeras y figuras del circuito. Pink Chadora, exconcursante de 'Drag Race España', publicó una carta de despedida en la que mostró su admiración por Coca Boom y la huella que deja.

También reaccionó la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, que lamentó públicamente la pérdida y la definió como "artista y referente" para la ciudad, trasladando sus condolencias a familiares y amigos.

Fallecimiento: qué se sabe

Su muerte se conoció en las últimas horas y, según la información publicada, falleció el sábado 14 de febrero a los 28 años. Sobre la causa, por el momento se desconoce: los medios que han informado del fallecimiento señalan que no se han hecho públicas las circunstancias.

