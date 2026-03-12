Política

Meloni carga contra la ofensiva a Irán: "Al margen del Derecho Internacional"

La primera ministra italiana ha afirmado este pasado miércoles que se opone a la participación en la intervención militar en Irán.

La presidenta italiana, Giorgia Meloni Foto: Governo
Ainhoa Pino

12 Marzo 2026 13:51 (hace 14 horas)

Este 11 de marzo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, intervino en el Senado para exponer la posición que adoptará Italia de cara a las reuniones del Consejo Europeo previstas para los días 19 y 20 de marzo en Bruselas.

Durante su discurso, reiteró en varias ocasiones su oposición a que el país participe en la intervención militar en Irán. Meloni aseguró que su Ejecutivo no es "cómplice" de la operación llevada a cabo por Estados Unidos e Israel, a la que se refirió como una actuación situada "al margen del Derecho Internacional".

Asimismo, subrayó que ningún gobierno es responsable de decisiones adoptadas por otros países ni puede considerarse aislado dentro de Europa. En este sentido, añadió que tampoco se les puede atribuir la culpa de las posibles consecuencias económicas que esta crisis internacional pueda generar para los ciudadanos y las empresas.

Una intervención "al margen del Derecho Internacional"

La dirigente italiana ha afirmado que la ofensiva contra el régimen iraní se ha llevado a cabo "al margen del Derecho Internacional". Según explicó, esta actuación se enmarca en un contexto de crisis del sistema internacional, en el que, a su juicio, las amenazas son cada vez más preocupantes y se multiplican las intervenciones unilaterales.

Al mismo tiempo, Meloni advirtió de que la comunidad internacional no puede permitirse que el régimen de los ayatolás llegue a poseer armas nucleares. En este sentido, alertó también de la capacidad misilística de Teherán, que, según sostuvo, podría alcanzar en el futuro a Italia y a otros países europeos.

Meloni defiende la coordinación europea ante la crisis

El Consejo Europeo tiene previstas dos reuniones los días 19 y 20 de marzo en Bruselas.
El Consejo Europeo tiene previstas dos reuniones los días 19 y 20 de marzo en Bruselas.

Ante este escenario de inestabilidad, la primera ministra subrayó la necesidad de mantener una estrecha coordinación entre los socios europeos y de no escatimar esfuerzos para recuperar la estabilidad en la región. Asimismo, calificó la guerra abierta en Irán como "una de las crisis más complejas de las últimas décadas".

