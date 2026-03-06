La presentadora turca Ece Üner alaba el papel de España en la guerra: "El lado correcto"

La presentadora turca Ece Üner, del canal Halk TV, sorprendió este jueves 5 de marzo a los espectadores al cerrar su informativo con un mensaje dirigido directamente a España. Lo hizo en los últimos segundos del telediario, cuando el programa ya estaba terminando y antes de despedirse de la audiencia.

Durante ese momento final, la periodista decidió dirigirse al público español y cambió brevemente al castellano para lanzar un mensaje inesperado. En un gesto poco habitual en un informativo, Üner agradeció públicamente la postura que está manteniendo España en el contexto internacional de las últimas semanas.

"Gracias por estar en el lado correcto de la historia. Gracias por representar la conciencia común de la humanidad", afirmó la presentadora en español antes de concluir el programa, provocando que el fragmento del informativo comenzara a circular rápidamente por redes sociales.

This Turkish news anchor ended the broadcast in Spanish language, thanking Spain for standing on the right side of history. 🇹🇷🇪🇸 pic.twitter.com/MxKdHfQmkK — Daily Turkic (@DailyTurkic) March 5, 2026

El acercamiento entre España y Turquía en plena crisis internacional

El mensaje de la presentadora turca también llega en un momento en el que las relaciones entre España y Turquía han vivido un cierto acercamiento en las últimas semanas, especialmente en el contexto del conflicto que ha enfrentado a Estados Unidos e Israel contra Irán. La postura del Gobierno español, contraria a la escalada militar y a la utilización de bases españolas para operaciones ofensivas, ha sido bien recibida en distintos sectores de la opinión pública turca.

Los encuentros de Pedro Sánchez y el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, evidencian la buena sintonía entre ambos países Pool Moncloa/Fernando Calvo

En este contexto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha mantenido una posición más prudente respecto al conflicto. Hasta el momento no ha condenado directamente los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, aunque sí ha expresado preocupación por la escalada militar en la región. De hecho, el propio Donald Trump ha elogiado en varias ocasiones la figura de Erdogan, con quien ha mantenido una relación política relativamente cercana durante distintos momentos de su presidencia.

Desde Ankara, las autoridades turcas han centrado sus críticas en los bombardeos de respuesta lanzados por Irán contra países árabes del Golfo, que Erdogan ha calificado de inaceptables. Turquía también se ha visto afectada por la expansión del conflicto, ya que algunos misiles y drones han impactado en su territorio, lo que ha incrementado la preocupación por una posible extensión regional de la guerra.

El vídeo se vuelve viral en redes

El vídeo de la presentadora se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en redes sociales, especialmente en X (Twitter), con millones de visualizaciones acumuladas en clips y reposts.

El contenido generó una ola de reacciones positivas y emotivas tanto en Turquía como en España y en el mundo hispanohablante. Usuarios progresistas, cuentas afines al gobierno español y muchos turcos celebraron el gesto como un "puente de gratitud" y un "hermanamiento" entre ambos países, destacando la postura de España contra la escalada bélica (en referencia a rechazos a acciones contra Irán y críticas a Israel en Gaza).

Por otro lado, no faltaron reacciones críticas y sarcásticas, sobre todo desde sectores opositores en España o cuentas que recordaron temas históricos sensibles de Turquía. Algunos usuarios ironizaron con menciones al genocidio armenio, la cuestión kurda o Chipre, con frases como "¿Y cuándo pide perdón en armenio?" o "Expertos en paz, ¿verdad?". Otros bromeaban autocríticamente sobre el "descubrimiento repentino" de España como potencia moral: "Después de años de críticas, ahora Turquía nos valida... ¡mi ego sube a 100!".

Un gesto que trasciende la televisión

El gesto de Üner refleja cómo la postura adoptada por España en el actual escenario internacional ha traspasado el ámbito político y diplomático para instalarse también en el debate mediático y social de otros países. En plena escalada del conflicto y con las tensiones entre Washington y Madrid aún presentes, el inesperado agradecimiento desde un informativo turco ha terminado convirtiéndose en uno de los símbolos más comentados de la reacción internacional a la posición española.