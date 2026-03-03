Israel anuncia el bombardeo de la reunión de 88 miembros para suceder a Jameneí en Irán

Israel ha anunciado el bombardeo de la reunión que se había programado en la ciudad iraní de Qom, en la que se había citado el consejo de 88 miembros para suceder al líder supremo, Alí Jameneí.

Esta reunión buscaba lograr una sucesión ordenada dentro de las estructuras del régimen a Jameneí, que fue asesinado el pasado sábado 28 de febrero en una campaña militar conjunta entre Israel y Estados Unidos.

El edificio en el que se habían citado los miembros del consejo fue atacado cuando todos tenían sus papeletas en las manos, si bien no se encontraban todos los citados en el lugar.

Una amenaza de Israel

Este ataque se ha producido después de que el Mossad, los servicios secretos israelíes en el exterior, publicasen un vídeo en farsi en el que presentaban a los líderes iraníes como un dominó que va cayendo.

مهم نیست امروز چه کسی انتخاب میشود سرنوشت او قلم زده شده، تنها ملت ایران راهبر آتی خود را انتخاب خواهند کرد pic.twitter.com/dwyRW6ZB4U — Mossad Farsi (@MossadSpokesman) March 3, 2026

"Da igual quien sea elegido hoy, ya sabe su destino", expresaba dicho vídeo, en el que amenazaban a posibles sucesores. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya expresó que el régimen ayatolá es "irreformable" y que su caída generara reconocimientos internacionales, incluyendo el Estado judío.