Política

Israel anuncia el bombardeo de la reunión de 88 miembros para suceder a Jameneí en Irán

El edificio atacado era el epicentro de una reunión en la que se iba a designar al nuevo líder supremo de Irán.

Israel anuncia el bombardeo de la reunión de 88 miembros para suceder a Jameneí en Irán
Un ataque pasado en Teherán Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Marzo 2026 16:30 (hace 6 horas)

Israel ha anunciado el bombardeo de la reunión que se había programado en la ciudad iraní de Qom, en la que se había citado el consejo de 88 miembros para suceder al líder supremo, Alí Jameneí.

Vídeos Los Replicantes

Esta reunión buscaba lograr una sucesión ordenada dentro de las estructuras del régimen a Jameneí, que fue asesinado el pasado sábado 28 de febrero en una campaña militar conjunta entre Israel y Estados Unidos.

El edificio en el que se habían citado los miembros del consejo fue atacado cuando todos tenían sus papeletas en las manos, si bien no se encontraban todos los citados en el lugar.

Una amenaza de Israel

Este ataque se ha producido después de que el Mossad, los servicios secretos israelíes en el exterior, publicasen un vídeo en farsi en el que presentaban a los líderes iraníes como un dominó que va cayendo.

"Da igual quien sea elegido hoy, ya sabe su destino", expresaba dicho vídeo, en el que amenazaban a posibles sucesores. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya expresó que el régimen ayatolá es "irreformable" y que su caída generara reconocimientos internacionales, incluyendo el Estado judío.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
Artículos relacionados
8 centros comerciales que abrirán en España: proyectos de grandes dimensiones

8 centros comerciales que abrirán en España: proyectos de grandes dimensiones

¿Puede bombardear Irán a España? La brutal revelación de un experto militar

¿Puede bombardear Irán a España? La brutal revelación de un experto militar

Irán condena a una pareja de turistas británicos a 10 años de cárcel: acusados de espías

Irán condena a una pareja de turistas británicos a 10 años de cárcel: acusados de espías

Donald Trump planea ahora atacar Irán como hizo con Venezuela: qué riesgos supone

Donald Trump planea ahora atacar Irán como hizo con Venezuela: qué riesgos supone

Contenidos que te pueden interesar

La abuela de Daniel Sancho rompe su silencio: brutal mensaje del crimen de Edwin Arrieta

La abuela de Daniel Sancho rompe su silencio: brutal mensaje del crimen de Edwin Arrieta

Muere Kike Poveda: activista LGTBIQ+ y por la visibilidad del VIH

Muere Kike Poveda: activista LGTBIQ+ y por la visibilidad del VIH

Muere la influencer María Rita a los 25 años

Muere la influencer María Rita a los 25 años

Israel anuncia el bombardeo de la reunión de 88 miembros para suceder a Jameneí en Irán

Israel anuncia el bombardeo de la reunión de 88 miembros para suceder a Jameneí en Irán

¿Puede bombardear Irán a España? La brutal revelación de un experto militar

¿Puede bombardear Irán a España? La brutal revelación de un experto militar

Alerta AEMET: las lluvias de barro que llegan a España por la borrasca Regina

Alerta AEMET: las lluvias de barro que llegan a España por la borrasca Regina

Sale a la luz la causa de la erupción de Donald Trump: la brutal revelación de su médico

Sale a la luz la causa de la erupción de Donald Trump: la brutal revelación de su médico

El PP logra la presidencia de las Cortes de Aragón sin el apoyo de VOX

El PP logra la presidencia de las Cortes de Aragón sin el apoyo de VOX