El PP de Madrid trató de frenar una denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles

El caso que hoy sacude al PP madrileño arranca en 2022, cuando el acalde de Móstoles, Manuel Bautista, eligió a la denunciante para integrarse en las listas del PP de cara a las elecciones municipales. Según relata la edil en su escrito, a partir de ese momento empezaron insinuaciones, comentarios de contenido sexual y referencias a su físico, además de proposiciones explícitas.

En la documentación aportada por la denunciante, como revela el diario El País, se incorpora el testimonio de un compañero que asegura haber escuchado a Manuel Bautista referirse a la concejala con comentarios de tono sexual y posesivo: "La he fichado para que me haga un trabajo a mí", "esta mujer nos alegra el día y más que lo va a alegrar" o "está buenísima, esta es solo para mí", además de referencias "más soeces" sobre su físico.

La concejala asegura que le recordó que estaba casada y tenía hijos, pero él insistió aludiendo a una "conexión increíble" e instándola a buscar "algún hueco de tranquilidad juntos" y a "dejarse llevar". Incluso sostiene que el alcalde mostraba "obsesión" con ella, algo que , según afirma, reconocían personas de su entorno.

La oposición en bloque ha pedido la dimisión del alcalde Manuel Bautista Ayuntamiento de Móstoles

En el relato también se menciona que Bautista habría llegado a presumir de haberse acostado con ella, un rumor que le produjo un profundo malestar asegurando que ella no mantendría una relación con el alcalde que no fuese estrictamente profesional y que no consentiría falsedades sobre una supuesta relación. Desde ese momento, la edil denuncia que el comportamiento del alcalde cambió radicalmente y derivó en un "acoso profesional reiterado": un aislamiento progresivo y episodios en los que habría sido apartada de actos oficiales.

Solo hay que repasar las cosas que dijeron todos ellos cuando los casos afectaban al PSOE, para deducir que mañana van a dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoleshttps://t.co/OnYNr78EqW — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) February 4, 2026

Según la documentación aportada por la exedil y citada por los medios, el giro del caso llega cuando la concejala pide amparo a la dirección regional del PP. La edil escribió el 26 de febrero de 2024 al gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, alertando de una "discriminación muy grave" que, según ella, "se está incrementando" y pidiendo una reunión para que se pudiera "mediar".

Ayuso alegó problemas de agenda, pero derivó el asunto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien le indicó que acudiera a Génova para reunirse presencialmente.

Primera reunión

Dicha reunión tuvo lugar el 11 de marzo de 2024, a la cuál acudieron el propio Serrano, algo más tarde, y la vicesecretaria de la Organización del PP de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán. La exconcejala afirma que durante el encuentro Millán habría desaconsejado de forma expresa acudir a un juzgado: "El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada", recoge el testimonio. A pesar de que Millán reconoció que se trataba de un acoso de manual insistió con frases como "¿De verdad merece la pena?" o "una denuncia en el juzgado... te comen".

Serrano, por su parte, cuestionó si planteamiento inicial ("no vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución") y se alineó con la idea de que una denuncia "te afectaría a ti", negando que se tratara de "tapar" nada. Tras prometerle una nueva reunión, esta no se produjo y la exedil tuvo que volver a escribir la partido.

Segunda reunión

La segunda reunión tuvo lugar el 26 de abril de 2024, a la que también acudió Lucía Paniagua, teniente de alcalde en Villanueva de la Cañada, quien le sugirió un acuerdo "amistoso" o mantener un perfil bajo :"cuando te metes en política tienes que estar preparada para aguantar muchas cosas". En esa reunión, la exconcejal afirma que Millán volvió a advertirle de que una denuncia judicial "no te beneficiaría" y le llegó a plantear si realmente iba a poder seguir trabajando allí. Además, sostiene que el partido rechazó activar su protocolo interno de acoso con el argumento de que ella "no era empleada del PP" y, por tanto, no procedía aplicarlo.

Finalmente la edil acabó dejando su acta y militancia en octubre de 2024. En su escrito alude a una "revictimización" y a un "daño añadido" por la respuesta del partido, denunciando una supuesta parcialidad hacia el alcalde y afirmando que se sintió desamparada.