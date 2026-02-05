La acusación popular mantiene la petición de cárcel a Errejón tras la renuncia de Mouliaá

Elisa Mouliaá ha comunicado al juzgado que se retira como acusación particular en el procedimiento abierto contra Íñigo Errejón por un presunto delito sexual. En su escrito, la actriz alega "razones estrictamente personales y de salud" y subraya que su decisión "no obedece a una retractación" de los hechos denunciados.

El movimiento tiene una consecuencia inmediata: deja el procedimiento prácticamente sin impulso acusatorio, porque el Ministerio Fiscal también se habría opuesto a la apertura judicial al no apreciar indicios suficientes para acusar. Con la Fiscalía fuera y la denunciante apartada, el caso se encamina al archivo, salvo que prospere la vía que mantiene la acusación popular.

Ahí entra ADIVE (Asociación de Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual), la asociación personada como acusación, que ha confirmado su intención de seguir adelante con su escrito y sostener la petición de pena. El debate, ahora, es jurídico: si un proceso de este tipo puede llegar a juicio solo con el impulso de una acusación popular, una vez que la acusación particular se retira y la Fiscalía no acusa. Varias informaciones apuntan a que la salida de Mouliaá complica decisivamente la viabilidad de la vista oral.

COMUNICADO OFICIAL



He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite.



La Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al... pic.twitter.com/YW3shVnvfv — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) February 4, 2026

El abogado de Mouliaá: "precedente terrible" y decisión "impulsiva"

El abogado de Elisa Mouliaá, Alfredo Arrién, se desmarcó públicamente de la retirada de la acusación y la atribuyó a un pico de ansiedad y presión por la cita del 9 de febrero en la Audiencia Provincial de Madrid, que podía resultar "determinante" para el futuro del procedimiento. Según explicó, la decisión se tomó de forma unilateral, sin seguir el criterio de la defensa, y la calificó de "impulsiva" y "no responsable", al advertir de que puede "crear un precedente terrible" si se normaliza denunciar por agresión sexual y retirarse después por no soportar la exposición.

Arrién remarcó, además, que, al tratarse de un delito público, el caso puede continuar si otras acusaciones mantienen el impulso procesal: la asociación ADIVE ya habría comunicado que no renunciará y, en ese escenario, la actriz podría ser citada como testigo si finalmente se celebra el juicio.

La sombra de una denuncia falsa y una posible indemnización

Según la reconstrucción de algunos medios, el factor que terminó por precipitar la salida de la actriz como acusación particular fue el temor a que las inconsistencias detectadas durante la instrucción pudieran volverse en su contra y derivar en una acusación por denuncia falsa, con el riesgo añadido de tener que afrontar una indemnización si el procedimiento tomaba ese giro.

El Confidencial sitúa como "la gota que colma el vaso" la evolución de la querella por calumnias impulsada por Íñigo Errejón a raíz de los audios que salieron a la luz. En ellos la actriz, habría presionado a un testigo para que su declaración no debilitara su relato y, sobre todo, su temor a que el asunto se volviera contra ella. En esas notas de voz, Mouliaá insiste en que, si el caso se archivaba, fuera "por falta de rotundidad", pero "no por denuncia falsa", y advierte que si el testigo aportaba detalles que dañaran su versión "le iban a meter por denuncia falsa", insistiendo en que sería "su palabra contra la mía".

A ello se suma el desgaste económico y personal de sostener la acusación a las puertas de un juicio con gran exposición pública, además de, como explicó la propia actriz, la falta de apoyo de otras posibles víctimas. En el escrito de retirada y en mensajes en redes, lamenta que durante la tramitación del procedimiento ninguna otra persona afectada se haya personado ni haya ejercido acción penal, lo que, según ella, la dejó sola e hizo que aumentase su sensación de exposición y desgaste.

El entorno del exdiputado sostiene que Mouliaá habría intentado desactivar ese segundo frente negociando una retirada cruzada, algo que su entorno niega o matiza; en cualquier caso, la retirada deja el procedimiento principal dependiendo casi en exclusiva del empuje de la acusación popular.