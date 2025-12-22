Quién es Milagros Tolón: la nueva ministra de Educación que sustituye a Pilar Alegría

La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes es Milagros Tolón, que sustituye en el cargo a Pilar Alegría, tras haber anunciado su marcha del Ejecutivo como candidata a las próximas elecciones autonómicas en Aragón. Alegría también era portavoz del Gobierno, aunque este puesto ha sido concedido a la ministra Elma Saiz.

Milagros Tolón pertenece a la corriente próxima al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la particularidad de que ha desarrollado su carrera política en un feudo disidente, Castilla-La Mancha, controlado por Emiliano García-Page.

Tolón es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023, y ganó las últimas elecciones municipales, pero fue desalojada del poder por un pacto de PP y VOX.

La nueva ministra era considerada la oposición interna en el PSOE de Castilla-La Mancha a Emiliano García-Page y entró en la dirección federal del PSOE en la remodelación del 41º Congreso que se celebró hace un año en Sevilla.

El ascenso de Milagros Tolón al Gobierno se interpreta en las guerras de poder en la federación del PSOE en Castilla-La Mancha CC

Su cargo en el partido tiene como objetivo las Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales y su presencia no es cuota de la federación castellanomanchega, único lugar donde gobiernan con mayoría absoluta, sino que se debe a su cercanía a Pedro Sánchez.

Primera alcaldesa de Toledo

La trayectoria política de Milagros Tolón ha sido ascendente en Castilla-La Mancha. Ha sido la primera mujer alcaldesa de Toledo en toda su historia, además de diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha y ha estado al frente de la delegación del Gobierno en la región.

Pedro Sánchez ha destacado en su comparecencia que Tolón tiene experiencia en la Administración y llega al cargo con un importante bagaje: "Ha adquirido un conocimiento y una experiencia en todos los niveles de gobierno de nuestro país", ha defendido el presidente en su comparecencia.

La nueva ministra forma parte del sector díscolo a Emiliano García-Page. Por este motivo, su nombramiento no ha generado especial simpatía en la federación socialista en Castilla-La Mancha, que considera este ascenso un síntoma más de la bunkerización del presidente.

La rivalidad de Sánchez con el barón socialista en Castilla-La Mancha, el único que gobierna con mayoría absoluta y mantiene una de las plazas históricas del PSOE tras perder Andalucía y Extremadura, es máxima.

El nombramiento de Isabel Rodríguez como ministra de Vivienda ya se interpretó en su momento como un intento de pensar en la sucesión del actual presidente de Castilla-La Mancha. Ahora, con el ascenso de Milagros Tolón, esta herida se vuelve a abrir y se vuelve a barajar un posible relevo.