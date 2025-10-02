Manifestación contra el genocidio en Gaza: dónde y cuándo está convocada

El genocidio de Israel en la Franja de Gaza ya ha dejado más de 65.000 asesinados, desplazamientos forzosos, una población sin acceso a comida, medicinas o ayuda humanitaria; así como la destrucción de infraestructuras civiles y viviendas.

A punto de que se cumplan dos años del comienzo de la masacre en la Franja de Gaza, el ejército israelí acaba de interceptar los barcos que componen la Global Sumud Flotilla, que intentaba portar bienes básicos a la población asediada.

Las manifestaciones contra el genocidio en Palestina recorren todo el país CC

Una intervención ilegal, puesto que si bien Israel ha actuado en el espacio marítimo que ha autodenominado de exclusión frente a Gaza, la realidad es que el derecho internacional no le concede potestad para actuar sobre lo que, realmente, son aguas internacionales.

Manifestación por Palestina: cómo acudir

En denuncia de la situación que se está sufriendo en la Franja de Gaza, las entidades Global Sumud Flotilla y Global Movement to Gaza, así como el movimiento Marea Palestina Madrid, han convocado primero una manifestación para este jueves, 2 de octubre.

La convocatoria será a las 19:00 horas de este jueves, 2 de octubre, junto a la sede del Ministerio de Exteriores (número 1 de la plaza de la Provincia de Madrid). Una hora después, a las 20:00 horas, se prevé una marcha que recorrerá el centro de la capital.

Además, el próximo sábado, 4 de octubre, hay convocadas varias manifestaciones en las principales ciudades del país. Recopilamos algunas de las más relevantes, aunque se extienden por más municipios de España.

Barcelona: 4 de octubre a las 12:00 horas en los Jardinets de Gracia

Lleida: 4 de octubre a las 18:30 horas en la Plaça Victor Siurana (Rectorat)

Valencia: 4 de octubre a las 19:00 horas en la Plaza de Toros

Madrid: 4 de octubre a las 18:00 horas en Atocha

Murcia: 4 de octubre a las 18:00 horas en la Plaza de la Fuensanta

Málaga: 4 de octubre a las 12:00 horas en la Plaza de la Merced

Sevilla: 4 de octubre a las 12:00 horas en la Calle José Laguillo esquina Maria Auxiliadora

Granada: 4 de octubre a las 18:30 horas en los Jardines del Triunfo

Córdoba: 4 de octubre a las 19:00 horas en la Glorieta de las Ciudades de Hiroshima y Nagasaki

Valladolid: 4 de octubre a las 19:00 horas en la Plaza Fuente Dorada

Segovia: 4 de octubre a las 18:30 horas en la Plaza del Azoguejo

Palencia: 4 de octubre a las 18:00 horas en la Estatua de la Mujer Palentina

Talavera de la Reina: 4 de octubre a las 12:00 en el Paseo de los Arqueros

Don Benito: 4 de octubre a las 12:30 horas en la Plaza de España

Santander: 4 de octubre a las 12:00 horas en el Hospital Valdecilla

Son solo algunas de las manifestaciones que se concentrarán en España, aunque también hay convocatorias contra el genocidio en la Franja de Gaza en otras localidades, desde el 2 al 5 de octubre, para visibilizar el rechazo al asedio de Israel.