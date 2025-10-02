Manifestación contra el genocidio en Gaza: dónde y cuándo está convocada

El genocidio de Israel en la Franja de Gaza ya ha dejado más de 65.000 asesinados, desplazamientos forzosos, una población sin acceso a comida, medicinas o ayuda humanitaria; así como la destrucción de infraestructuras civiles y viviendas.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
A punto de que se cumplan dos años del comienzo de la masacre en la Franja de Gaza, el ejército israelí acaba de interceptar los barcos que componen la Global Sumud Flotilla, que intentaba portar bienes básicos a la población asediada.
Una intervención ilegal, puesto que si bien Israel ha actuado en el espacio marítimo que ha autodenominado de exclusión frente a Gaza, la realidad es que el derecho internacional no le concede potestad para actuar sobre lo que, realmente, son aguas internacionales.
Manifestación por Palestina: cómo acudir
En denuncia de la situación que se está sufriendo en la Franja de Gaza, las entidades Global Sumud Flotilla y Global Movement to Gaza, así como el movimiento Marea Palestina Madrid, han convocado primero una manifestación para este jueves, 2 de octubre.
La convocatoria será a las 19:00 horas de este jueves, 2 de octubre, junto a la sede del Ministerio de Exteriores (número 1 de la plaza de la Provincia de Madrid). Una hora después, a las 20:00 horas, se prevé una marcha que recorrerá el centro de la capital.
Además, el próximo sábado, 4 de octubre, hay convocadas varias manifestaciones en las principales ciudades del país. Recopilamos algunas de las más relevantes, aunque se extienden por más municipios de España.
Son solo algunas de las manifestaciones que se concentrarán en España, aunque también hay convocatorias contra el genocidio en la Franja de Gaza en otras localidades, desde el 2 al 5 de octubre, para visibilizar el rechazo al asedio de Israel.